Ospedale del Mare | ecco i rinforzi | dal Cardarelli arrivano sei medici

“Non ha niente”. Dimessa dall’Ospedale - muore poche ore dopo. La rabbia della mamma : “Poteva salvarsi” : Si torna a parlare di meningite. In Toscana, negli ultimi giorni, si sono registrati ben quattro casi da tenere sotto controllo. Intanto, però, dall’Inghilterra arriva l’ennesimo caso di malasanità. Una bambina di quattro anni è morta di meningite e per avvelenamento del sangue nell’ottobre 2015. La piccola si chiamava Gracie Foster ed era di Chesterfield, nel Derbyshire. Per lei era previsto un ricovero in vista di ...

“Voleva curarsi - glielo hanno impedito”. Maria Elena - muore a 26 anni a causa dell’anoressia. Pesava 28 chili ma è stata dimessa dall’Ospedale. La rabbia del fratello : L’anoressia è tra i più noti disturbi alimentari tra i giovani ed è il più pericoloso. È una problematica che si riscontra molto nel sesso femminile e l’età d’insorgenza varia dai dieci anni fino alla tarda adolescenza ed all’inizio dell’età adulta. Ed è proprio una giovane ragazza la sfortunata protagonista di una triste e ingarbugliata storia che arriva direttamente da Chieti, in Abruzzo. Maria Elena Pomipilio aveva 26 anni, ...

Da Aosta a Roma : marcia per la Ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù : Roma, 6 set., askanews, - Una camminata di 50 km al giorno lungo la Via Francigena dall'8 al 23 settembre prossimi per raccogliere fondi in favore della Ricerca nel campo delle malattie ...

Centri di PMA : Centro Studi e Trattamento per Disturbi della Fertilità dell’Ospedale Niguarda di Milano : Proseguiamo nel nostro viaggio tra i Centri di Procreazione Medicalmente Assistita con il Centro Studi e Trattamento per Disturbi della Fertilità dell’Ospedale Niguarda di Milano. Per una coppia che non riesce a concepire e vuole verificare se ciò è dovuto a problemi di inFertilità, rivolgersi a un Centro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) può essere più facile di quello che immagina visto che i Centri sono diffusi su tutto il ...

Tragedia all'Ospedale : donna muore nello schianto al suolo dopo un volo dalla torre del Morgagni : Un volo nel vuoto da un piano alto della parte nuova dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, con lo schianto al suolo all'interno di un 'fosso' che costeggia la struttura ospedaliera a servizio dei semi-...

Virus del Nilo Occidentale : migliora il paziente ricoverato all’Ospedale Ramazzini di Carpi : “Sono sensibilmente migliorate le condizioni del 49enne di Cavezzo colpito da una forma neuroinvasiva di West Nile e ricoverato all’ospedale Ramazzini di Carpi. Nei giorni scorsi il paziente è uscito dal coma. Le sue condizioni sono definite stazionarie e si sta valutando il trasferimento in un’altra struttura sanitaria per completare il percorso di cura“: lo ha reso noto l’Ausl di Modena, che invita “a non ...

Vuelta 2018 – Caduta spaventosa per Petilli! Simone dimesso dall’Ospedale : le condizioni del ciclista italiano : Simone Petilli dimesso dall’ospedale dopo la terribile Caduta di ieri nella decima tappa della Vuelta di Spagna Terribile Caduta, ieri, nella decima tappa della Vuelta di Spagna 2018: Simone Petilli ha sbattuto violentemente contro l’asfalto, a circa 41 km dal traguardo, ed è stato successivamente ‘travolto’ da un collega della Lotto Soudal. Il giovane della UAE Team Emirates è stato immediatamente soccorso, ...

CASERTA - LARVE IN UN LAVANDINO DELL'Ospedale/ La direzione : “Notizia creata ad arte per danneggiarci” : CASERTA, LARVE nel LAVANDINO di un bagno di un pronto soccorso. Video ultime notizie, la denuncia del consigliere regionale Borrelli: "Scene indegne".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:02:00 GMT)

“Kayden - amore di mamma”. Deve sottoporsi a un delicato intervento - viene lasciato morire in una corsia di Ospedale a soli 20 mesi. L’assurdo motivo : I casi di malasanità sono all’ordine del giorno. Le strutture ospedaliere, specie al Sud, spesso e volentieri si ritrovano a lavorare in condizioni pessime. Nei mesi scorsi, ad esempio, a Napoli, in Campania, sono state diverse le denunce di pazienti lasciati nei corridoi poiché privi di posto letto. O a Reggio Calabria, questa estate, il caso dei cartoni di carta a fare da gesso. Dunque, sicuramente l’Italia non può far la morale a ...

Febbre del Nilo - muore in Ospedale un anziano di Biella : è la vittima numero 17 in Italia : L'uomo, 77 anni, era ricoverato a Ferrara: in vacanza con la famiglia al Lido delle Nazioni era stato punto intorno a Ferragosto da una zanzara infetta

Ospedale del Mare - sabotaggio per gestire cento posti di lavoro : Fanno gola quei cento e passa posti di lavoro nel pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Fanno gola quei cento e passa nomi da inserire nei ranghi del cuore pulsante dell'Ospedale più atteso della ...

Ospedaletti : venerdì scorso si è concluso il Mandala di Sabbia con la dissoluzione in mare della rappresentazione simbolica : Alla presenza di un numeroso pubblico si è concluso il Mandala di Sabbia nella serata di venerdì 31 agosto ad Ospedaletti. Dopo quattro giorni impegnativi per realizzarlo, i Monaci tibetani di Sera ...

Aveva perso parte del pene a causa di un virus : ottiene maxi risarcimento dall’Ospedale : Andrew Lane, 63enne inglese, anni fa in seguito a un intervento di routine ha contratto un’infezione che gli ha fatto perdere parte del pene. Devastato dalle conseguenze, l’uomo ha denunciato l'ospedale di Southend dove era stato ricoverato e ora ha ottenuto un risarcimento.Continua a leggere