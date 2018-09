ORME | il primo Festival dei Sentieri a Fai della Paganella

La fantastica storia di Penny McDonald : il primo gioco su Steam a soli 7 anni per seguire le ORME del padre : Answer The Question è un gioco che su Steam ha una valutazione degli utenti "Molto Positiva", che costa solo €0,79 e che si presenta come un titolo che propone delle domande matematiche infinite a cui rispondere per aumentare il proprio punteggio e raggiungere via via risultati sempre più importanti.Un titolo molto semplice, apparentemente nulla di straordinario se non fosse per la storia che si cela dietro a questo progetto. Answer The ...