Non mi sento di aver tradito nessuno Ilva | la difesa del pentastellato

Cassano - futuro da ds? "Mi sento ancora un calciatore - Non frequenterò il corso" : Fantantonio, ammesso al corso per diventare direttore sportivo, sogna ancora una nuova avventura da giocatore

Inter - Skriniar : 'Messi e Cr7? Non vedo l'ora di affrontarli - mi sento in forma' : Milan Skriniar è già carico : "Non vedo l'ora di giocare la Champions e affrontare Messi". Non solo lui però: "Voglio giocare anche contro Cristiano Ronaldo, mi sento in forma. Non vedo l'ora di ...

Francia - Deschamps : 'Futuro in un club? Non me la sento di dire di no' : Il ct della Francia campione del mondo Didier Deschamps ha rilasciato un'intervista a Le Figaro , parlando in questi termini del suo futuro: ' Non posso esprimere un no categorico a un'altra esperienza in un club, è iniziata così la ...

Patrizio Roversi - fatto fuori da Linea Verde : «Non ho ricevuto spiegazioni. Mi sento un esodato» : Daniela Ferolla e Patrizio Roversi Patrizio Roversi è amareggiato. Il conduttore, dopo cinque anni alla conduzione di Linea Verde, è stato allontanato dal programma di Rai1 dedicato all’agricoltura, dall’oggi al domani e senza una spiegazione. Lo rivela in un’intervista pubblicata dal settimanale Spy. Roversi, 64 anni, sarà sostituito dal più giovane Federico Quaranta mentre confermatissima è la conduttrice Daniela Ferolla. «Non è ...

Moggi : 'Mi sento spesso con Agnelli e Allegri. Gli scudetti della Juventus sono 36. Non avrei preso Ronaldo e su Bonucci...' - : Luciano Moggi , ex dg della Juventus , nonostante la radiazione a vita dalla FIGC continua a vivere il mondo del calcio da molto vicino. Nei suoi pensieri, trova un posto speciale indubbiamente la Vecchia Signora e in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport , Moggi ha voluto dire la sua sulle ...

Vuelta di Spagna – Quintana non si nasconde : “io favorito? È normale e Non sento la pressione. Sul Tour dico che…” : Nairo Quintana accetta il ruolo di favorito della Vuelta di Spagna: il ciclista colombiano non si nasconde e punta al successo nella prestigiosa corsa spagnola Dopo un Tour de France molto al di sotto delle aspettative, Nairo Quintana è pronto a riscattarsi alla Vuelta di Spagna. Il ciclista colombiano è dato come uno dei favoriti e non fa nulla per nascondersi anzi, a margine della cerimonia di presentazione della Vuelta di Spagna 2018, ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Non mi sento umanamente di incontrare Benetton. Lo farò in fase di contraddittorio” : “Non mi sento umanamente di incontrare i vertici di Edizioni Srl, società della famiglia Benetton che possiede Atlantia, ovvero Autostrade per l’Italia. Lo dico con tutto il cuore, perché la situazione fa davvero tanta rabbia. La verità è che gli utili netti che fanno queste società in regime di monopolio fanno arrabbiare tutti”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma cos’è questa estate”, su Radio24, ...

MMA - Taglio del peso - Georges St-Pierre : 'Il sistema va cambiato. Non mi sento il più grande'. E su Khabib vs McGregor... : Se c'è un dibattito che ultimamente sta infiammando il mondo delle arti marziali miste e in particolar modo tiene banco nell' UFC , e non ci riferiamo a tutto il chiacchiericcio intorno a Khabib ...

Fumettista italiano preso a sprangate perché gay : “Non mi sento più al sicuro” : Mauro Padovani, Fumettista italiano residente in Belgio, ha denunciato di essere stato oggetto di una aggressione da parte dei vicini di casa, che già in passato si erano resi protagonisti di insulti a sfondo omofobo nei confronti suoi e del compagno. Su Facebook la denuncia: "In Belgio ci siamo sposati, ora non mi sento al sicuro".Continua a leggere

Nibali ‘prenota il biglietto’ per la Vuelta di Spagna : “Non sento dolori” : Vincenzo Nibali parla dopo l’intervento a cui si è sottoposto per recuperare dall’infortunio rimediato al Tour de France 2018, il ciclista carico per la Vuelta di Spagna Dopo l’infortunio rimediato alla schiena alla dodicesima tappa del Tour de France 2018, Vincenzo Nibali si è operato ed ora si prepara ad un recupero record. Il 25 agosto parte la Vuelta di Spagna ed il ciclista della Bahrain-Merida sarà ai nastri di ...

Motomondiale - Luca Marini : “Non mi sento un raccomandato. I consigli di mio fratello sono oro” : Il weekend di Brno (Repubblica Ceca) è stato speciale per un ragazzo riconosciuto come il fratellino di…Ci riferiamo a Luca Marini che, in sella alla Kalex del Team VR46, ha colto la pole position ed è giunto secondo per pochissimo alle spalle della KTM di Miguel Oliveira, esibendo grinta e tanta voglia di arrivare. Una gara sugli scudi quella di Marini, partito deciso e pronto a lottare dopo quanto fatto vedere già nella penultima gara del ...

WTA Montreal – Garbine Muguruza costretta al ritiro : “infortunio al braccio - Non mi sento pronta” : Garbine Muguruza costretta a cancellarsi dal WTA di Montreal: la tennista spagnola non ha ancora recuperato a pieno dal problema al braccio destro accusato prima di San Jose Ancora un problema fisico per Garbine Muguruza, costretta al ritiro dal WTA di Montreal. La tennista spagnola non è potuta scendere in campo all’esordio sul cemento canadese per il protrarsi dell’infortunio al braccio destro accusato prima del WTA di San ...

Formula 1 - GP Ungheria. Bottas su Twitter : 'Non mi sento uno scudiero e mi fido del team' : Se ho bisogno di una svolta? Ho bisogno di pausa, di andarmene a casa e di non pensare per un po' a questo sport, poi si vedrà", ha detto a Sky Sport F1. Con il tedesco della Ferrari c'è stato un ...

Migranti - Vendola : “Oggi mi sento straniero in Italia. E ai 5 stelle dico che Non c’è delitto più grave del razzismo” : Il quarto giorno della Festa nazionale di Sinistra Italiana “Si può fare”, in corso fino a domenica all’Area Festa d’Estate del Varlungo (Firenze) si è aperto con l’intervento di Nichi Vendola, all’interno di un dibattito dedicato alla cultura. “Non c’è niente di più corruttivo del razzismo e ai 5 stelle bisogna dirlo. Non c’è delitto più grave nella storia umana che non sia la ...