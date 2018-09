' Non ho parlato con Di Maio | ragiono con la mia testa' | così Salvini

Sgarbi quotidiani torna in tv dopo vent’anni? Mediaset Non conferma ma il critico ne è sicuro : “Ho parlato con Berlusconi” : dopo quasi vent’anni torna in tv “Sgarbi quotidiani”, non una semplice indiscrezione ma un vero e proprio annuncio del famoso critico d’arte. A La Zanzara su Radio 24 ha parlato della nuova edizione del programma andato in onda su Canale 5 dal 1992 al 1999, subito dopo il Tg5 e prima dell’atteso appuntamento quotidiano con Beautiful. Una striscia di quindici minuti con Sgarbi al centro della scena alle prese ...

Salvini : «Mai parlato con un prof di mio figlio - lui Non vuole che mi avvicini a scuola» : Il vicepremier alla Berghem Fest di Alzano Lombardo 4 settembre 2018

Real - Lopetegui : 'Ronaldo? Non ci ho mai parlato - ha spinto per andare via' : Il mondo Real è cresciuto tantissimo: c'è sempre stata la sensazione di grandezza, ma negli ultimi anni il club è diventato ancor più prestigioso. Se si pensa ai titoli conquistati…'. SU ...

Nazionale in ritiro - Mancini e il ‘caso’ De Rossi : “ho parlato con lui - ecco perchè Non abbiamo bisogno di chiamarlo” : Mancini e la mancata convocazione di De Rossi per la Nations League: il ct azzurro fa chiarezza “Con Daniele De Rossi ho parlato, fa parte di quella serie di giocatori importanti, con esperienza, cui potremmo ricorrere durante le qualificazioni all’Europeo“. Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, si esprime così su Daniele De Rossi, grande escluso dai convocati per i due impegni di Nations League contro Polonia a ...

Milan - Kakà : “Non ho ancora parlato del mio ruolo nel club” : ”Parlo spesso con Leonardo, siamo amici, ma sul ruolo che avrò al Milan ancora non abbiamo discusso. Adesso la mia priorità sono i miei figli che vivono in Brasile, sono la ragione per cui non sono arrivato al Milan con la proprietà precedente. Io devo stare insieme a loro, ma con Leonardo e Maldini mi avvicino ancora di più al Milan. Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio”. Kakà sbarca a Malpensa ma non ...

Mercato NBA – Paul George si ‘scusa’ con i Lakers : “li ho fatti arrabbiare! Vi spiego perchè Non ho parlato con Magic” : Paul George ha commentato il mancato accordo con i Los Angeles Lakers e il rinnovo con i Thunder: PG ha spiegato perchè non ha parlato con Magic Johnson Nel passato recente, Paul George aveva lanciato un segnale interessante ai Lakers, spiegando di voler vestire la maglia giallo-viola in futuro, ritornando nella sua città natale. I Lakers sentivano dunque di avere il contratto di PG in mano, pensando già all’idea di affiancarlo a ...

Zombie Boy - Rick Genest Non si è suicidato?/ Lady Gaga si scusa : "Ho parlato troppo presto" : Anche ai migliori succede e questa volta è Lady Gaga che deve fare un passo indietro e scusarsi per aver parlato di suicidio trattando la morte di Rick Genest alias Zombie Boy(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:19:00 GMT)

Salvini fa visita a Berlusconi ricoverato in ospedale per nuovi controlli : "Non si è parlato di politica" : Incontro di prima mattina in ospedale a Milano, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Fonti vicine al leader leghista, parlano di un 'incontro cordiale'. Al San Raffaele, Berlusconi è per il terzo ...

Marchionne – Qualcuno sapeva e Non ha parlato? La Consob indaga su possibili irregolarità : Marchionne ed i retroscena sulla sua morte: dopo le dichiarazioni della clinica svizzera e quelle di Fca, la Consob indaga Il peggioramento repentino delle condizioni di salute di Sergio Marchionne ha sorpreso l’Italia intera. Si è scoperto, solo in seguito, che il manager italiano lottava con una malattia già da un anno. La morte del 66enne è stata inizialmente attribuita alle complicazioni di un intervento alla spalla, a cui ...

Milan - Leonardo : 'Mai parlato con Conte - avanti con Gattuso. Non sarà un mercato folle. Bonucci-Juve...' : Dopo l'annuncio ufficiale del Milan che lo ha accolto come nuovo direttore generale dell'area tecnico-sportiva, Leonardo si presenta in conferenza stampa. Il brasiliano, che sta già portando avanti ...

Gattuso : “ho parlato con Leonardo ma Non ancora con la proprietà” : ”Non ho ancora avuto nessun confronto con la nuova proprietà, ma solo con Leonardo. Noi abbiamo passato 2 settimane intense di lavoro, c’è grande tranquillità, poi è normale che questi cambiamenti comportano delle novità”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Rino Gattuso, in conferenza stampa da Los Angeles alla vigilia del match con il Manchester United, valido per l’International Champions Cup. “Noi ...

Lakers - coach Walton Non si nasconde : “LeBron James? L’ho incontrato - abbiamo parlato soltanto di una cosa…” : Luke Walton, coach dei Lakers, ha parlato faccia a faccia con LeBron James: domenica scorsa a Los Angeles il primo incontro fra i due per discutere sugli obiettivi della squadra giallo-viola Nei giorni scorsi, Luke Walton, attuale coach dei Los Angeles Lakers, ha incontrato diverse personalità importanti del mondo NBA: da Tyronn Lue a Wrik Spoelstra, passando per Richard Jefferson e Channing Frye. Che cosa hanno in comune? L’aver avuto a ...