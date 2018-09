Non esiste un capitalismo di relazione Boccia bacchetta Conte

La Regione Sicilia continua a pagare i debiti di una società che Non esiste più : La società non esiste più, ma la Regione continua a pagare i debiti. Il dato emerge dall'analisi dei debiti fuori bilancio dell'amministrazione regionale che registra ancora una spesa di 1,7 milioni ...

Ricerca : il 40% dei giovani studia per una professione che Non esiste ancora ma si basa su tecnologie da proteggere : Nel corso di una nuova Ricerca, Kaspersky Lab ha chiesto ad alcuni studenti come immaginassero la propria carriera post-universitaria: il 40% ha dichiarato di avere l’impressione di studiare per lavori che ancora non esistono. I progressi tecnologici mostrano come sta cambiando il panorama professionale: anche le professioni più tradizionali, in ambiti come medicina e agricoltura, sono in costante evoluzione per adattarsi alle tecnologie da cui ...

Migranti - "Non esiste un futuro pacifico se non nella solidarietà : La finanza che sovrasta l'economia reale 'L'attuale centralità dell'attività finanziaria rispetto all'economia reale non è casuale: dietro a ciò c'è la scelta di qualcuno che pensa, sbagliando, che i ...

“Cosa? Non esiste!”. X Factor 12 : fuori Asia Argento - “arriva lui”. Ma i social già tuonano : Alla fine, Asia Argento è fuori da X Factor 12. Dopo settimane di ipotesi e sospetti, è deciso: l’attrice, travolta dalle pesanti accuse sessuali di Jimmy Bennett, non ricoprirà il ruolo di giudice all’interno del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Una decisione che è stata ufficializzata il 5 settembre, alla vigilia del debutto della nuova edizione: Asia verrà sostituita ma in corsa, ai live. E infatti la prima ...

Conte conferma l'esistenza della candidatura alla Sapienza - ma assicura : 'Non parteciperò' : Nel pomeriggio, Politico[.]eu ha pubblicato un articolo nel quale ha riportato che il premier Giuseppe Conte sarebbe in lizza per una cattedra di Diritto privato presso l'Universita' La Sapienza di Roma, e che lunedì prossimo avrebbe dovuto sostenere un esame di inglese legale. L'indiscrezione, che ha colto tutti di sorpresa, ha scatenato in poco tempo una fitta rete di polemiche. In serata, il Presidente del Consiglio è intervenuto sulla ...

Berlusconi : partito unico centrodestra è tema che Non esiste : Roma, 6 set., askanews, - Nel centrodestra 'il tema del partito unico' semplicemente non esiste. Non ne abbiamo mai neppure discusso, nè al nostro interno, nè con altre forze politiche: Forza Italia ...

Donald Trump - editoriale aNonimo del Nyt : “Io - parte della resistenza silenziosa dentro l’amministrazione Usa” : “Se l’alto funzionario anonimo e senza spina dorsale dell’amministrazione esiste davvero, il New York Times deve consegnarlo immediatamente al governo per questioni di sicurezza nazionale“. Donald Trump lancia così, su Twitter, la caccia all’insider autore dell’editoriale anonimo pubblicato ieri sul quotidiano statunitense dal titolo “Sono parte della resistenza all’interno dell’amministrazione ...

Un funzionario della Casa Bianca scrive un editoriale aNonimo sul New York Times : "Faccio parte della resistenza" : Volano gli stracci alla Casa Bianca, e spunta persino una "gola profonda" (o corvo che dir si voglia) che, presa carta e penna, scrive un editoriale (ovviamente anonimo) per il New York Times, spargendo veleno a piene mani contro Donald Trump e la sua squadra. L"autore dell'articolo dichiara di essere un alto funzionario dell"amministrazione, membro della resistenza contro il presidente. "Il dilemma che (Trump) non coglie pienamente è che molti ...

Riccardo Scamarcio : "Questo governo vuole rinazionalizzare i beni pubblici. Già solo per questo merita rispetto. La sinistra? Non esiste più" : A tre giorni dalla conclusione di questa 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, a Venezia arriva anche Riccardo Scamarcio. Completo blu scuro, strategica t-shirt nera che ne valorizza lo sguardo, l'attore pugliese è al Lido per "I villeggianti", il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi presentato Fuori Concorso la cui uscita italiana è fissata al 20 dicembre prossimo per Lucky Red. Il film è "un'autobiografia ...

Vieri : "Cristiano Ronaldo il più forte di tutti. L'anti-Juve Non esiste" : L'ex attaccante è intervenuto durante la trasmissione Pressing per parlare delle tematiche principali del campionato

Vieri : 'Non esiste l'anti-Juve. Lasciate stare Cristiano Ronaldo!' : ROMA - ' Troppo turnover per il Napoli? Cambiare alcuni giocatori serve ma il Napoli non ha giocato in settimana: in questo momento non avrei fatto turnover. Però io non sono l'allenatore '. Così ...

Vieri : "Anti-Juve? Non esiste. Ma io farei giocare Dybala" : Cristiano Ronaldo "che se lo discutiamo mi alzo e me ne vado", la Juve "che in Italia non ha avversarie", il turnover di Ancelotti "che io al momento non avrei fatto" e la sua Inter "che quest'anno ...

Vieri : "CR7 non si discute. Non esiste un anti-Juve" : Cristiano Ronaldo "che se lo discutiamo mi alzo e me ne vado", la Juve "che in Italia non ha avversarie", il turnover di Ancelotti "che io al momento non avrei fatto" e la sua Inter "che quest'anno ...

Motta : 'Essere un cantautore Non è un'offesa e l'indie Non esiste' : Motta è un cantautore ed è fiero di esserlo. Ha già alle spalle una Targa Tenco nel 2016 per la migliore "Opera prima" e nel 2018 per il miglior disco in assoluto. Dopo il tour che lo ha visto ...