NoiPa | accredito stipendio | dal prossimo mese necessario cambiare l' IBAN della Postepay

NoiPa - oggi 23 agosto accredito stipendi PA : NoiPA – In arrivo oggi gli stipendi del personale scolastico con contratto a tempo indeterminato. Il 27 agosto sarà la volta dei supplenti e dei volontari dei VV. F. stipendi NoiPA : in giornata sui conti correnti saranno erogati gli emolumenti di agosto Finalmente il 23 agosto è arrivato. Sui conti correnti del personale scolastico con […] L'articolo NoiPA , oggi 23 agosto accredito stipendi PA proviene da Scuolainforma.

NoiPa - oggi accredito stipendio supplenti ma non mancano le polemiche : Come da comunicazione ufficiale pubblicata sul portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa , oggi , giovedì 26 luglio, è prevista l’erogazione dello stipendio a favore del personale supplente breve e saltuario. L’ accredito degli emolumenti, comunque, è strettamente collegato all’autorizzazione delle segreterie scolastiche, alla data del 18 luglio e, di conseguenza, alla disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa, ...

NoiPa - oggi accredito stipendio supplenti ma non mancano le polemiche : Come da comunicazione ufficiale pubblicata sul portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa , oggi , giovedì 26 luglio, è prevista l’erogazione dello stipendio a favore del personale supplente breve e saltuario. L’ accredito degli emolumenti, comunque, è strettamente collegato all’autorizzazione delle segreterie scolastiche, alla data del 18 luglio e, di conseguenza, alla disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa, ...

Cedolino NoiPa luglio 2018 : data accredito e contenuti : A breve il Cedolino NoiPA relativo al mese di luglio sarà caricato sulla piattaforma. I dipendenti della PA potranno finalmente conoscere l’ammontare dello stipendio. L’esigibilità, sarà come tutti i mesi il giorno 23. Ma si sa già che l’importo dello stipendio potrà variare in base ai conguagli Irpef. La variazione, però, potrebbe non essere per […] L'articolo Cedolino NoiPA luglio 2018: data accredito e contenuti ...