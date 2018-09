Nintendo Switch Online | niente salvataggi cloud per Pokémon Let' s GO Pikachu Eevee e

Svelata la data di uscita di Civilization 6 per Nintendo Switch : Dal nulla, Firaxis ha annunciato che Sid Meier's Civilization 6 uscirà per Nintendo Switch il 16 novembre. Il titolo di strategia a turni rilasciato per la prima volta su PC a ottobre 2016.Come seguito della leggendaria serie di giochi, Civilization 6 per Switch presenterà tutti gli aggiornamenti rilasciati fino ad ora. Comprenderà anche il Vikings Scenario Pack, il Poland Civilization e Scenario Pack, l'Australia Civilization e Scenario Pack e ...

Yoshi's Crafted World potrebbe essere il titolo del videogioco di Yoshi per Nintendo Switch : Stando a numerose segnalazioni che si sono rapidamente moltiplicate nella giornata di ieri, sembra proprio che Yoshi's Crafted World possa essere il titolo del videogioco annunciato nel 2017 per Nintendo Switch, che avrà come protagonista proprio il piccolo dinosauro verde alleato di Mario.Come riporta VG24/7, Yoshi's Crafted World è apparso nello store Nintendo senza che l'azienda ne desse l'annuncio ufficiale, che con tutta probabilità sarebbe ...

Civilization VI arriva anche su Nintendo Switch a novembre : Tra le feature evidenziate, notiamo la conferma della possibilità di giocare liberamente , potete ottenere la vittoria per dominio, per cultura, per scienza e così via, e di vestire i panni di 24 ...

Disponibile la demo di Mega Man 11 per Nintendo Switch - PS4 e Xbox One : Come segnalato da Comicbook, Capcom ha reso Disponibile la demo di Mega Man 11 su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. La versione per l'ibrida era stata già pubblicata nella giornata di ieri sull'eShop.Nella demo potrete scegliere il livello di difficoltà e cimentarvi contro "nemici di tutti i tipi e le trappole nel livello Block Man". Inoltre, sarete incoraggiati a utilizzare vari strumenti tra cui il nuovo sistema Double Gear, utile a rallentare ...

Annunciato LEGO Harry Potter Collection per Nintendo Switch e Xbox One : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group oggi hanno Annunciato LEGO Harry Potter: Collection, che porta per la prima volta LEGO Harry Potter: Years 1-4 e LEGO Harry Potter: Years 5-7 su Nintendo Switch e Xbox One, con entrambi i vendutissimi videogiochi rimasterizzati e riuniti in un unico pacchetto.In uscita il 2 novembre 2018, LEGO Harry Potter: Collection riunisce il caratteristico umorismo dei giochi LEGO e il vasto ...

Eiji Aonuma non esclude l'arrivo di un nuovo The Legend of Zelda su Nintendo Switch : Eiji Aonuma, produttore della serie di The Legend of Zelda, ha condiviso alcuni commenti sul prossimo gioco della famosa e amata saga.Come riporta Nintendosoup, Aonuma ha dichiarato che esiste la possibilità di un'uscita su Switch per il prossimo gioco di Zelda, dopo Breath of the Wild. Per quanto riguarda il nuovo episodio o quando verrà rilasciato, Aonuma non ha condiviso dettagli.Il produttore ha anche aggiunto che Breath of the Wild deve ...

Valkyria Chronicles : Disponibile dall’Autunno su Nintendo Switch : SEGA of America è felice di annunciare che il primo Valkyria Chronicles sarà Disponibile sull’eShop di Nintendo Switch il 16 ottobre, 2018! Scopri la storia di Lieutenant Welkin Gunther, Sergeant Alicia Melchiott e dei loro compagni della Squad 7 in Valkyria Chronicles su Nintendo Switch. Grazie alle meravigliose grafiche, questo è il modo perfetto per i fan di scoprire la storia della Squad 7 ...

Nintendo Switch Online è vicino : attivazione a settembre : 2 Datato per ora ancora un generico settembre 2018 il servizio Online di Nintendo sta per giungere a noi. Ne sentivamo il bisogno? Forse noi consumatori no, ma la grande N probabilmente si. E non siamo qui a parlare unicamente di guadagno per l'azienda ma di fondi per migliorare un servizio Online e social che ora come ora è ancora in stato embrionale. Basti pensare che dopo più di un anno dall'uscita della console ibrida non si è ...

Diablo 3 : il gioco in arrivo per Nintendo Switch avrà il supporto per gli Amiibo : L'annuncio di Diablo 3 per Nintendo Switch è stato decisamente gradito da tutti i fan della celebre saga Blizzard, ma quest'oggi giunge una nuova sorpresa che rende questa trasposizione più che completa, riporta VG247.Il gioco, in arrivo per la console ibrida della grande N, offrirà il supporto completo per gli Amiibo. La conferma giunge direttamente dal PAX West 2018, a dare la lieta notizia è stato uno degli sviluppatori del titolo ...

Su Mario Bros. potremo giocare in co-op online con altri giocatori su Nintendo Switch : Il primo Mario Bros. permetterà di giocare in multiplayer online su Nintendo Switch con giocatori da tutto il mondo, riporta VG247.Come possiamo vedere il primissimo capitolo della fortunata saga sarà introdotto nell'abbonamento al Nintendo Switch online e ci permetterà di giocare online. Questa nuova funzionalità introdotta potrebbe avverare il sogno di moltissimi videogiocatori nostalgici, per cui si tratta sicuramente di una funzionalità ...

All-Star Fruit Racing è il primo titolo sviluppato da un team italiano a supportare l'online su Nintendo Switch : PQube e 3DClouds.it annunciano che All-Star Fruit Racing supporta adesso il multiplayer online su Nintendo Switch grazie all'ultimo aggiornamento pubblicato, disponibile gratuitamente. Grazie alla versione 1.01 e successive, sarà possibile godere di un'esperienza piena di nuove feature. Sarà possibile, infatti, sfidare altri giocatori incontrati online, creare delle lobby private con i vostri amici oppure usufruire della connessione in LAN per ...

Yuzu : l'emulatore per Nintendo Switch riesce a far girare Super Mario Odyssey a 40-50 FPS : Yuzu, l'emulatore di Nintendo Switch sta facendo passi da gigante, in poco tempo infatti gli sviluppatori sono stati in grado di far girare Super Mario Odyssey a più di 30 FPS sui PC più performante.Come riporta DSOG, il gioco gira a 45-55 FPS su un Intel Core i7 8700K, purtroppo però si verificano ancora problemi grafici, texture mancanti e glitch. Certo è impressionante il fatto che Yuzu riesca a far girare un tripla A a 50 FPS, nei prossimi ...

Fifa 19 : su Nintendo Switch due modalità esclusive ma niente Squad Battles e Division Rivals : La versione per Nintendo Switch di Fifa 19 vanterà due modalità esclusive denominate nella modalità calcio d’inizio denonminate rispettivamente “King of the Hill” e “Random Squads”. Questo quanto trapelato da un’intervista rilasciata da uno degli sviluppatori, Andrei Lazerescu, al noto sito Gamesreactor. In “King of the hill” il vincitore potrà continuare a giocare con la […] L'articolo Fifa ...