Niente rivoluzione | Todt non ha dubbi | “non accadrà mai che la Formula 1 diventi

sportfair

: @LeonardoCaciopp @Amos8125 @EliYosiFadda @LordAttilio @deidesk C'è un dialogo fantastico del 1943 tra Myron Taylor… - VotaSpartaco : @LeonardoCaciopp @Amos8125 @EliYosiFadda @LordAttilio @deidesk C'è un dialogo fantastico del 1943 tra Myron Taylor… - mariobianchi18 : @MaxBar64 Si è limitato a far finta di niente. 'Tanto arrivano fra due anni' ?? Fosse stato il governo PD a tagliare… - Leonard79223440 : RT @lascherillo: E niente. È terminata la rivoluzione. #complicediSalvini puoi tornare a cuccia -

(Di domenica 9 settembre 2018) Il presidente della FIA ha categoricamente escluso che la1 possa diventare elettrica Jeannon pare avere, la1 non diventerà mai elettrica. Secondo il presidente della FIA, modificare la natura delle monoposto del circus non avrebbe alcun senso, anche perché macchine di questo genere non potrebbero correre su circuiti ad alta velocità come SPA o Monza. © Photo4 / LaPresse “Una1 elettrica sarebbe senza senso, abbiamo un accordo di esclusiva con il promoter dellaE per un certo numero di anni” le parole diriportate dalla Gazzetta dello Sport. “A prescindere da questo, nonmai che la F.1elettrica. Parliamo di due categorie completamente diverse. La1 ha prestazioni superiori, perciò fare paragoni è solo noioso. Una delle ragioni per cui le gare diE sono ospitate nelle città è che ...