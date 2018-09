Nel mondo 7 | 8 miliardi di Sim | piu' delle persone

Lutto Nel mondo del calcio dilettantistico - morto in un incidente Alex D'Errico : successo a Genova Il giovane calciatore aveva 25 anni. Fatale, per lui, un tragico incidente stradale Alex D'Errico , 25 anni e volto noto del calcio dilettantistico , ha perso la vita sabato scorso a ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : Giovanni De Gennaro in trionfo! Discesa perfetta dell’azzurro Nel K1 : Arriva finalmente il grande acuto per l’Italia nella Coppa del Mondo di Canoa slalom. Alle Finali di La Seu d’Urgell (Spagna) Giovanni De Gennaro trionfa nel K1, grazie ad una Discesa perfetta. Il 26enne bresciano conquista così la terza vittoria in Coppa del Mondo, dopo quelle di Ivrea 2016 e Markkleeberg 2017. Si tratta anche del primo successo azzurro in questa stagione, dopo il terzo posto di Stefanie Horn a Cracovia. De Gennaro ha ...

L’atmosfera conta : i ristoranti più spettacolari Nel mondo : Fogo Island Inn, CanadaWhite Rabbit, MoscaNoorr, CordobaMama Kelly AmsterdamSketch, LondraRoman and Williams Guild, New YorkCoque, MadridSaigon, MilanoNacré, Myiagi(Nuovo) Noma, CopenaghenLeo's Oyster Bar, San FranciscoDuddel's, LondraDel Mar, WashingtonCinco, Hotel Das Stue, BerlinoLe Bien Venu, ParigiLuxis, TokyoLa cucina si evolve: ora è fusion, creativa, sempre più innovativa. E insieme al concept dei piatti cambia contemporaneamente quello ...

In piazza Nel mondo per il clima : In piazza in tutto il mondo per un futuro sostenibile basato sulle energie rinnovabili alla vigilia del 'Global climate Action Summit', che si terr...

Centinaia di migliaia in piazza Nel mondo per il clima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : vittoria e trofeo Nel C2 misto ai cechi Fiserova-Jane : Disputata la finale ed assegnata la Coppa del Mondo di specialità nel C2 misto della Canoa slalom a La Seu d’Urgell: in Spagna il podio della competizione odierna rispecchia anche quello della classifica generale. vittoria dei cechi Tereza Fiserova e Jakub Jane davanti ai transalpini Yves Prigent e Margaux Henry ed agli altri cechi Veronika Vojtova e Jan Masek. Nella finale del pomeriggio i cechi Fiserova-Jane hanno completato il tracciato ...

Lutto Nel mondo del calcio : morto ex difensore di Fiorentina e Sampdoria [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 69 anni, Giancarlo Galdiolo, ex difensore della Fiorentina (dal 1970 al 1980) e della Samp (80-82). La notizia è arrivata direttamente dal figlio Alessandro attraverso un messaggio su Facebook: “Dopo una lunga malattia durata piu’ di 8 anni ci lascia un altro grande campione! Fai buon viaggio papa”. Galdiolo era affetto da una forma di demenza frontale temporale come ...

Il numero delle SIM attive Nel mondo ha superato quello dei suoi abitanti : Un indagine sulla mobilità condotta da Ericsson ha registrato la presenza di 7,8 miliardi di SIM attive nel mondo, un record inimmaginabile nel 1991, […] L'articolo Il numero delle SIM attive nel mondo ha superato quello dei suoi abitanti proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Explorer arriva Nel resto del mondo? : Lo Xiaomi Mi 8 Explorer è uno dei device più amati dagli utenti che seguono il brand cinese e dagli amanti della tecnologia. Il motivo è molto semplice: il comparto tecnico è interessantissimo, e la back cover trasparente è perfetta per gli amanti della tecnologia e per chi vuole vedere l’interno del device. Purtroppo, per il momento, solo gli utenti cinesi hanno potuto entrare in possesso di questo dispositivo. Ma, forse, tra non molto ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : Ivaldi - Cipressi e Colazingari eliminati in semifinale Nel C1 : Seconda giornata di gare senza acuti per l’Italia alle Finali di Coppa del Mondo di Canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna). Tutti e tre gli azzurri impegnati nel C1 sono stati infatti eliminati in semifinale. Ancora una volta i nostri portacolori non riescono quindi a centrare la finale e resta solo l’ultima giornata di domani per cercare di invertire questo trend negativo. Raffaello Ivaldi ha fatto una prova pulita, ma non è riuscito a ...

Tecnologia : Nel mondo 7 - 8 miliardi di Sim : Hanno compiuto 27 anni le Sim, le piccole carte che fanno funzionare smartphone, tablet, smartwatch e tanti dispositivi connessi: sono di più che le persone presenti nel mondo. Secondo l’ultimo rapporto di Ericsson, nel pianeta sono presenti 7,8 miliardi di Sim, pari al 103% della popolazione mondiale. Secondo l’indagine, che si riferisce al secondo trimestre del 2018, sono 5,4 miliardi gli utenti unici e gli abbonamenti alla ...

Campionati del Mondo di MTB - Chiara Teocchi 14ª Nella gara femminile Under 23 XCO : Il Team Bianchi Countervail ha rotto il ghiaccio a Lenzerheide con la 21enne bergamasca. Colledani, Fontana e Tempier al via domani nella gara maschile Elite XCO Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) si è piazzata 14esima nella gara femminile Under 23 XCO ai Campionati del Mondo MTB UCI a Lenzerheide (Svizzera), venerdì 7 settembre. La ventunenne bergamasca ha completato la gara in un’ora, trenta minuti e 26 secondi, a ...

Campionati del Mondo di tiro a segno - quarto posto per Suppini Nella carabina dieci metri juniores : Si è conclusa la sesta giornata ai Campionati del Mondo di tiro a segno, ecco tutti i risultati di oggi Sesta giornata di gare ai Campionati Mondiali di Changwon: Marco Suppini (Fiamme Oro) con determinazione ha conquistato l’accesso alla finale qualificandosi al quinto posto con 627.4 pt. Il tiratore azzurro a causa di un colpo impreciso si è piazzato al quarto posto, dietro a Hriday Hazarika (250.1) – che allo spareggio ha ...

Tennis - Flavia Pennetta scrive alla Schiavone : “benvenuta Nel mondo delle ritirate” : Tennis, Flavia Pennetta ha scritto all’amica e compagna Francesca Schiavone ritiratasi dal circuito dopo una lunga carriera Flavia Pennetta, a pochi giorni dall’annuncio dell’addio al Tennis dell’amica Francesca Schiavone, ha voluto renderle omaggio con un post su Instagram. Le due sono state compagne di mille battaglie in giro per il mondo, vincendo anche la Fed Cup ripetutamente. “Amica mia benvenuta nel ...