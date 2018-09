Negozi chiusi la domenica | Di Maio accelera Grande distribuzione contraria

Negozi chiusi LA DOMENICA - DI MAIO : “ENTRO 2018”/ M5s e Lega a lavoro per abrogare articolo 31 “Salva Italia” : NEGOZI CHIUSI la DOMENICA ? Sulle proposte di M5s e Lega il mondo del commercio è diviso, ma è partito il dibattito. Ultime notizie: si va verso la revisione delle liberalizzazioni di Monti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:14:00 GMT)

Negozi e centri commerciali chiusi la domenica - Di Maio : "Legge entro l'anno" : Il vicepremier: "L'orario non può più essere liberalizzato perché sta distruggendo le famiglie italiane"

Negozi chiusi la domenica : il mondo del commercio si divide mentre vola l'e-commerce : Il possibile ritorno, con poche deroghe, alla chiusura dei Negozi la domenica e nelle festività - Lega e M5S vogliono arrivare presto in Parlamento a una legge - divide il mondo del commercio . Con la grande distribuzione che difende le liberalizzazioni

Negozi chiusi la domenica - la proposta di legge : Niente più Negozi aperti la domenica o nei giorni festivi. Era fra i punti elettorali tanto della Lega quanto del Movimento 5 Stelle. Il governo Monti non ha fatto solo la legge Fornero, ha varato anche le liberalizzazioni degli orari di apertura dei Negozi che l’attuale governo intende rivedere secondo quanto ha affermato Michele Dell’Orco (M5S), sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti.”Come definito in una riunione ...

Negozi chiusi la domenica - la proposta della Lega alla Camera : Negozi chiusi la domenica . E' la linea della maggioranza che ha portato in Commissione attività produttive la proposta di legge a prima firma leghista che disciplina gli orari degli esercizi durante i ...

Negozi chiusi la domenica. La manovra vola : 40 miliardi : Obbligo di chiusura domenicale per quasi tutti i Negozi. Marcia indietro sulle liberalizzazioni delle aperture. Uno dei cavalli di battaglia del M5s e della Lega sta per diventare legge. Il partito di Matteo Salvini ha incardinato in commissione Attività produttive della Camera la proposta di Barbara Saltamartini che impone la chiusura domenicale dei Negozi, cancellando la liberalizzazione introdotta dal governo Monti. Insieme a quella del ...