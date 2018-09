Negozi aperti la domenica | stop già nel 2018

Stop ai Negozi aperti di domenica e nei giorni festivi : la proposta della Lega : La Lega vuole abolire le liberalizzazioni del governo Monti e punta a regolamentare le aperture domenica li e festive dei negozi . In commissione Attività produttive è stata incardinata una proposta di legge a prima firma Barbara Saltamartini per la disciplina degli orari degli esercizi commerciali che prevede la limitazione delle aperture nei giorni festivi alle sole domeniche del mese di dicembre oltre ad altre quattro domeniche o festivi tà ...

Stop ai Negozi aperti alla domenica - ecco le proposte sull’obbligo di chiusura : Apu dei Simpson negozi chiusi alla domenica . Entra nel vivo il progetto della maggioranza Lega-Movimento 5 Stelle che rimette in discussione le liberalizzazioni sulle aperture domenica li approvate dal governo Monti. Come ha annunciato su Facebook Barbara Saltamartini, deputata leghista a capo della commissione attività produttive della Camera, è iniziato l’iter per rivedere gli orari di apertura dei negozi . Nel mirino ci sono le ...

Negozi aperti nei giorni festivi indietro tutta : in arrivo la stretta. Anche per l’e-commerce : Massimo 12 giorni l’anno di festività lavorate per ogni singolo esercizio commerciale. E in ogni comune il 25% degli esercizi aperti per settore merceologico. Con turni a rotazione stabiliti a livello comunale. Liberalizzazioni completa solo per gli esercizi commerciali delle località turistiche. Lo prevede la proposta di legge che modifica a firma M5S. Coop apre, Confservizi contraria...