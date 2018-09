Nascondeva in casa una penna-pistola - un fucile con matricola abrasa e munizioni : arrestato : I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto un uomo italiano per illecita detenzione di un arma clandestina, di un'arma comune da sparo e di munizioni. In particolare ...

