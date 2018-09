Napoli | violentarono e filmarono una 12enneTre minori chiedono la messa in

tgcom24.mediaset

: Napoli, violentarono 12enne: 'Messa alla prova, non processateci' #Napoli - MediasetTgcom24 : Napoli, violentarono 12enne: 'Messa alla prova, non processateci' #Napoli - ibisrosso : RT @squilibrioxxx: #Napoli VIOLENTARE in gruppo una ragazzina di 12 anni e MINACCIARE di mostrare alla famiglia della vittima il video del… - SimonePoli4 : RT @squilibrioxxx: #Napoli VIOLENTARE in gruppo una ragazzina di 12 anni e MINACCIARE di mostrare alla famiglia della vittima il video del… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Ad aprile tre minorenni abusarono di una 12enne. Lei ha raccontato tutto e li ha fatti arrestare. Ora, come prevede le legge, i rei confessi sono in una comunità di recupero da dove hanno chiesto la "in prova" che prevede studio, lavoro e assistenza ai disabili e ai malati "in cambio" dell'estinzione del reato.