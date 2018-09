Napoli | violentarono 12enne | ' Messa alla prova | non processateci'

Napoli - violentarono e filmarono una 12enneTre minori chiedono la "messa in prova" : Ad aprile tre minorenni abusarono di una 12enne. Lei ha raccontato tutto e li ha fatti arrestare. Ora, come prevede le legge, i rei confessi sono in una comunità di recupero da dove hanno chiesto la "messa in prova" che prevede studio, lavoro e assistenza ai disabili e ai malati "in cambio" dell'estinzione del reato.