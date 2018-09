Napoli | accoltellato dopo una lite per una sigaretta negata | un arresto

ilmessaggero

: Napoli, accoltellato per aver chiesto una sigaretta: arrestato ventinovenne - giuseppe_alto : Napoli, accoltellato per aver chiesto una sigaretta: arrestato ventinovenne - lightmoon972 : RT @InterNapoli: Notte di sangue a Napoli, giovane accoltellato dopo lite con extracomunitari #Vasto su - InterNapoli : Accoltellato 35enne di Fratta per aver chiesto sigaretta a 29enne a Napoli #Avvocata su -

(Di domenica 9 settembre 2018) Unaper unasi è trasformata in un tentato omicidio. È successo a, in via Salvatore Tommasi. La vittima, un 35enne di Frattamaggiore,, che era andato a trovare la ...