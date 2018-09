Nadia Toffa | “Non sono guarita ma i capelli ricrescono” La foto senza parrucca

Nadia Toffa a Le Iene da fine settembre : nuova foto sui social tra baci e messaggi ai webeti : Novità importanti per Nadia Toffa che si prepara a tornare a Le Iene non solo come conduttrice ma anche come inviata. Proprio nelle scorse ore si è mostrata sui social con il suo completo ufficiale da iena dicendosi pronta per il suo prossimo caso mai suoi "appuntamenti" ai fan parlano chiaro e sembra che, ancora una volta, sarà lei a condurre la puntata della domenica sera del programma di Italia1. Dopo tanto tempo passato in panchina a ...

Nadia Toffa mostra i capelli che ricrescono : «Dopo la chemio non si rimane pelati a vita» : Nadia Toffa è pronta a tornare in tv con le Iene. La stessa conduttrice aveva anticipato che sarebbe riapparsa sugli schermi a settembre e si era mostrata in tenuta 'd'ufficio' proprio nella redazione ...

Nadia Toffa riappare sui social vestita da Iena : a breve il ritorno in tv : Dopo il malore che l'aveva colpita a Trieste, la conduttrice, colpita dal cancro, è rimasta a lungo lontana dallo schermo. Ora lavora alla nuova serie del programma

Nadia Toffa su Instagram torna nei panni di Iena. Inchieste in arrivo : Nadia Toffa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un foto che la ritrae nuovamente nei panni di Iena. È la prima volta che indossa il completo scuro da quando ha dovuto ritirarsi dalle scene per sottoporsi alla chemioterapia. Già qualche giorno aveva annunciato che sarebbe ritornata in trasmissione e ora la promessa è realtà. La giornalista è già al lavoro in redazione, per preparare nuove Inchieste – come lei stessa rivela. A commento ...