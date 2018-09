Mountain bike | Mondiali 2018 | Loic Bruni e Rachel Atherton conquistano il titolo nella

Mountain bike - Gerhard Kerschbaumer : “Prima o poi Schurter andrà in pensione… Quando sto bene posso giocarmela con tutti” : Una medaglia che era attesissima, ma che non può far gioire il pubblico italiano: la Mountain Bike azzurra è rinata grazie a Gerhard Kerschbaumer, che in questo 2018 ha riportato il tricolore in alto, dove mancava da qualche anno (Marco Aurelio Fontana nel 2012 colse uno strepitoso bronzo a Londra 2012). Il nativo di Bressanone ieri è andato a prendersi un meraviglioso argento nella prova iridata del cross country a Lenzerheide, alle spalle solo ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : Gerhard Kerschbaumer è ARGENTO! 7° titolo iridato per lo svizzero Schurter : Il sogno diventa realtà. L’Italia torna sul podio nel cross country ai Mondiali di Mountain bike grazie a Gerhard Kerschbaumer, che a Lenzerheide conquista una straordinaria medaglia d’argento. Il 27enne di Bressanone dopo aver centrato quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui la vittoria a Vallnord, non delude le aspettative in questa rassegna iridata. Kerschbaumer riporta così il Bel Paese sul podio dopo quattro anni (Marco Aurelio ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : sorpresa Kate Courtney nella prova femminile - Neff fuori dal podio. Lontana Lechner : Dall’argento in quel di Cairns, nelle under 23, dello scorso anno, al grande balzo: arriva una super sorpresa nella prova di cross country dei Mondiali di Mountain bike in quel di Lenzerheide. A trionfare sulla terra svizzera infatti è un nome inatteso: quello della statunitense Kate Courtney, 22enne che oggi è riuscita ad esprimere tutte le sue qualità, trionfando alla prima manifestazione iridata tra le atlete senior. Gara di testa per ...

Mountain bike - Mondiali 2018 in DIRETTA streaming : guarda la gara maschile con Gerhard Kerschbaumer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA streaming della gara elite maschile dei Mondiali di Mountain bike di Lenzerheide (Svizzera). Potrete assistere alla spettacolare lotta per la conquista del titolo iridato sul circuito della bike Arena. In gara troveremo il nostro Gerhard Kerschbaumer, che è reduce da quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui la vittoria a Vallnord, e proverà a riportare l’Italia sul podio. Il grande favorito sulla ...

LIVE Mountain bike - Mondiali 2018 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer sogna la medaglia - è sfida allo svizzero Schurter : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara elite maschile dei Mondiali di Mountain bike di Lenzerheide (Svizzera). Sul circuito della bike Arena assisteremo ad una spettacolare sfida tra i migliori biker del mondo. L’Italia sogna la medaglia con Gerhard Kerschbaumer, che è reduce da quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui la storica vittoria a Vallnord. L’azzurro proverà a dare filo da torcere allo svizzero Nino Schurter, ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : splendida medaglia di bronzo per Marika Tovo nell’under 23 femminile : Arriva finalmente la medaglia ai Mondiali di Mountain bike 2018 di Lenzerheide, in terra svizzera, per quanto concerne l’Italia. Nella prova di cross country dedicata alle under 23 al femminile infatti Marika Tovo centra uno splendido bronzo. “Sono contentissimo per Marika. E’ stata una grande sorpresa; sapevo che fosse forte, ma non mi aspettavo che tirasse fuori questa grinta. Marika è al primo anno, ha corso bene per tutto ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : Jolanda Neff profeta in patria nella prova femminile? L’Italia ci prova con Eva Lechner : Tutto pronto per le gare più importanti per quanto riguarda i Mondiali di Mountain Bike 2018. In terra svizzera, in quel di Lenzerheide, vanno in scena le prove Elite per il cross country, la disciplina olimpica. Domani si accendono i fari per quanto riguarda la prova al femminile: il pubblico elvetico è prontissimo ad esaltarsi per l’atleta più attesa del lotto, Jolanda Neff. L’atleta di casa è stata davvero la dominatrice della ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : chi può battere Nino Schurter? L’Italia ci prova con Gerhard Kerschbaumer : Domani si svolgerà la prova più attesta dei Mondiali di Mountain bike di Lenzerheide (Svizzera): la gara elite maschile. Sul circuito della bike Arena i migliori biker del mondo si sfideranno per conquistare la maglia iridata. Una gara che si preannuncia spettacolare, visto che arriva al termine di una stagione di Coppa del Mondo molto combattuta. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e le speranze azzurre per questa gara. L’atleta da battere ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : Alexandre Balmer campione tra gli juniores - ottavo Simone Avondetto : Si è disputata nel pomeriggio in quel di Lenzerheide (Svizzera) la prova di cross country (categoria juniores) ai Mondiali 2018 di Mountain Bike. A trionfare è stato il padrone di casa Alexandre Balmer che ha fatto esaltare il pubblico grazie al successo allo sprint finale il teutonico Leon Reinhard Kaiser. Sfida davvero fino all’ultimo metro tra i due, rimasti al comando sin dai primi intertempi. Nella volata conclusiva però ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : Laura Stigger domina tra le juniores - Giada Specia undicesima : Laura Stigger ha vinto la medaglia d’oro nella prova di cross country (categoria juniores) ai Mondiali 2018 di Mountain bike che si stanno svolgendo a Lenzerheide (Svizzera). Il fenomeno austriaco classe 2000 ha confermato il pronostico della vigilia e ha difeso agevolmente il titolo iridato completando i cinque giri in programma con il tempo di 1h0946: la ragazza è balzata al comando fin dalle prime battute e ha letteralmente demolito la ...

Caulera si conferma "capitale" della Mountain bike - l'Oasi Zegna invasa da oltre 300 giovani biker : E' stato il week end dei record quello appena trascorso per la Scuola Naz. Mtb Oasi Zegna che ha organizzato nella giornata di sabato 1/9 la #7 Prova del Trofeo Regionale YOUNG MTB CHALLENGE 2018 a ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : la Svizzera conquista l’oro nel team relay. Amaro quarto posto per l’Italia : La Svizzera rispetta il pronostico e conquista l’oro nel team relay dei Mondiali di Mountain bike di Lenzerheide. La formazione elvetica apre nel migliore dei modi la rassegna iridata in casa, con una prestazione solida di tutti i propri atleti. Argento poi per la Germania e bronzo per la Danimarca. Si deve invece accontentare del quarto posto l’Italia, che dopo un’ottima partenza, non è riuscita a tenere il passo dei migliori nel momento chiave ...