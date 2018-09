: Motomondiale:Dovizioso trionfa a Misano - TelevideoRai101 : Motomondiale:Dovizioso trionfa a Misano - dianatamantini : #MotoGP #SanMarinoGP Gara: Splendida e netta vittoria di Andrea Dovizioso a Misano, 2° Marc Marquez davanti a Cal C… - corsedimoto : #MotoGP #SanMarinoGP Gara: Splendida e netta vittoria di Andrea Dovizioso a Misano, 2° Marc Marquez davanti a Cal C… -

Andrea(Ducati) domina il Gp di San Marino.Il 32enne emiliano precede Marquez,che così allunga nel Mondiale,e Crutchlow. Più indietro Rossi (7°) Lorenzo,partito in pole, vola subito al comando. Al 7° girosorpassa il compagno di squadra.Il forlivese allunga,mentre alle sue spalle infuria la lotta per il secondo posto tra Lorenzo e Marquez. A due giri dalla fine Lorenzo cade e dà il via libera a Marquez. Lo spagnolo, nonostante un finale entusismante, non riesce però ad agguantareche centra così il successo.(Di domenica 9 settembre 2018)