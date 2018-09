MotoGP Misano | Valentino Rossi | «Dispiace per i tifosi»

MotoGP - Andrea Dovizioso esulta come Luca Toni dopo la vittoria nel GP di Misano : Due eccellenze dello sport italiano. La somiglianza non è sfuggita a Luca Toni , che su Instagram ha postato le immagini dell'esultanza di Dovizioso commentando: "Mi piace quando esulti così". Toni ...

MotoGP - GP Misano. Dovizioso dopo la vittoria : 'Oggi ho veramente goduto' : Andrea Dovizioso è raggiante, ai microfoni di Sky Sport, per il successo di Misano, il primo per lui in carriera sulla pista di San Marino. Lorenzo ha poi buttato via la rimonta sul compagno di team ...

MotoGP - GP Misano. Rossi : 'Il gesto di Fenati? Una sconfitta per l'Academy'. Le reazioni dei piloti : Purtroppo della domenica del GP di San Marino non resterà solo l'immagine della vittoria dei tre piloti italiani Dalla Porta, Bagnaia, Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGP: anche la ...

MotoGP – Dovizioso domina il Gp di San Marino : le IMMAGINI più belle della gara di Misano : Il successo di Andrea Dovizioso, il secondo ed il terzo posto di Marc Marquez e Cal Crutchlow: le IMMAGINI più belle del Gp di San Marino

MotoGP - Valentino Rossi ospita Bebe Vio a Misano : la schermitrice emozionata accanto al Dottore [VIDEO] : Bebe Vio ospite speciale del box Yamaha di Valentino Rossi, la schermitrice italiana a Misano in occasione del Gp di San Marino Bebe Vio si è recata a Misano questo weekend per assistere al tredicesimo round del campionato mondiale di MotoGp. La gara purtroppo non ha reso protagonista assoluto Valentino Rossi, idolo della schermitrice italiana e campione di casa del Gp di San Marino. Nonostante ciò Bebe Vio ha dimostrato tutto il suo ...

MotoGP – Gara deludente per Valentino Rossi a Misano : il VIDEO del ‘giro d’onore’ del Dottore : Valentino Rossi saluta tutti i suoi tifosi nel giro d’onore del Gp di San Marino nonostante la deludente domenica sul circuito di Misano Domenica amara per Valentino Rossi a Misano: il Dottore, col casco Back to Misano per indicare il ritorno dopo l’assenza dello scorso anno a causa di un infortunio, si è trovato, come il suo compagno di squadra, in serie difficoltà già dal warm up di questa mattina. La variazione delle ...

MotoGP – Dall'inspiegabile prestazione flop al clamoroso gesto di Fenati - Valentino Rossi nel post-Misano : "ecco cosa penso" : Valentino Rossi commenta la sua deludente prestazione al Gp di San Marino: le impressioni del pilota di Tavullia dopo la fine della gara di Misano

MotoGP – Dovizioso e la speciale goduria per la vittoria a Misano : “ho urlato per tutto l’ultimo giro” : Tutta la gioia di Dovizioso, tra mix perfetti e urla di gioia: le parole del ducatista dopo la vittoria di oggi sul circuito di Misano Tutti in piedi ad applaudire Andrea Dovizioso: il forlivese della Ducati ha conquistato una strepitosa vittoria oggi al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Cal Crutchlow, che ha approfittato della caduta di Jorge Lorenzo a 2 giri dal termine della ...

MotoGP - Misano : Dovizioso vince davanti a Marquez e Crutchlow : Dopo la pole position di ieri Jorge Lorenzo non riesce a ripetersi anche in gara a Misano, anche se è un'altra Ducati a prendersi la vittoria con Andrea Dovizioso che si prende la vittoria, in maniera sontuosa, davanti allo spagnolo della Honda Marc Marquez e all'inglese Cal Crutchlow. Il centauro italiano della Rossa ha disputato una gara magistrale ed ha vinto con merito in un gran premio amico per tradizione ai piloti di casa nostra. Quarto ...

MotoGP – Crutchlow sul podio a Misano - la soddisfazione di Cal : "il team ha fatto un ottimo lavoro - mi sono divertito" : Le sensazioni di Cal Crutchlow dopo il podio conquistato oggi al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole del britannico della LCR

MotoGP - Misano : trionfa Dovizioso - secondo Marquez. 7° Rossi : Lorenzo cade nel penultimo giro. Marquez resta saldamente in vetta alla classifica - Andrea Dovizioso, su Ducati, ha vinto il Gp di Misano della MotoGp. Per il forlivese è il primo trionfo sul ...

Misano - nella MotoGP vince Dovizioso : ANSA, - ROMA, 9 SET - Andrea Dovizioso, Ducati, ha vinto il Gp di Misano precedendo le Honda di Marc Marquez e Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo, con la seconda Ducati ufficiale, è caduto durante il ...

MotoGP – Dovi c’è! Che festa a Misano : il gesto di Andrea a pochi metri dal traguardo [VIDEO] : Andrea Dovizioso incita il pubblico a festeggiare a pochi metri dal traguardo del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Andrea Dovizioso chiude un cerchio di vittorie italiane strepitoso al Gp di San Marino: dopo Dalla Porta e Bulega, rispettivamente in Moto3 e Moto2, il forlivese è il terzo pilota italiano a salire sul gradino più alto del podio di Misano, facendo sventolare alto il tricolore e risuonare ancora una volta le note ...

MotoGP – Dovizioso realizza un sogno a Misano - Marquez soddisfatto e Crutchlow fiero : le parole dei piloti nel post-gara : Dovizioso, Marquez e Crutchlow commentano la gara dopo la fine del Gp di San Marino: le impressioni dei primi tre piloti sul traguardo di Misano