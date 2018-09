MotoGp | Misano disastroso per Lorenzo! Lo spagnolo insediato da Marquez cade sul finire

MotoGp - a Misano trionfa Dovizioso. Podio Marquez e Crutchlow. Valentino Rossi settimo : Andrea Dovizioso domina in solitaria la gara di Misano. Il pilota Ducati stacca di un secondo e sette decimi il secondo classificato Marc Marquez. Terzo, ma distantissimo, Cal Crutchlow. A Valentino Rossi non riesce la rimonta: il Dottore chiude in settima posizione, la stessa da cui era partito. Super prestazione di Dovizioso, che parte dalla quarta posizione e si porta subito in testa, dominando ininterrottamente dal secondo giro. Jorge ...

MotoGp – Importante balzo in avanti di Dovizioso dopo la vittoria a Misano : la nuova classifica piloti : Andrea Dovizioso balza al secondo posto nella classifica piloti, Marquez ancora leader con 67 punti di vantaggio sul ducatista Andrea Dovizioso è il vincitore del Gp di San Marino: il forlivese, partito dalla quarta casella in griglia, si è presto fatto spazio tra i suoi avversari per portarsi in testa e dominare la gara per quasi tutta la sua durata, verso il traguardo finale. Secondo posto per Marc Marquez, che ha approfittato della ...

MotoGp - a Misano trionfa Dovizioso. Podio Marquez e Crutchlow. Rossi settimo : Andrea Dovizioso domina in solitaria la gara di Misano. Il pilota Ducati stacca di un secondo e sette decimi il secondo classificato Marc Marquez. Terzo, ma distantissimo, Cal Crutchlow. A Valentino Rossi non riesce la rimonta: il Dottore chiude in settima posizione, la stessa da cui era partito. ? L'articolo MotoGp, a Misano trionfa Dovizioso. Podio Marquez e Crutchlow. Rossi settimo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'ordine d'arrivo del Gran Premio di MotoGp di Misano : Com'è finito il Gran Premio di San Marino e della riviera adriatica, che si è corso oggi pomeriggio

Diretta MotoGp/ Misano gara live : Dovizioso al comando - Lorenzo tiene dietro Marquez! Rossi... : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP San Marino 2018 Misano: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 9 settembre) . Al via del Gran Premio di San Marino Jorge Lorenzo non ha problemi a mantenere il comando, dietro di lui Dovizioso e Vinales arrivano lunghi alla prima curva perdendo un po' di terreno, il forlivese recupera subito terreno lasciandosi alle spalle Miller e Marquez e portandosi ...

MotoGp – Semafori spenti a Misano : il VIDEO della partenza del Gp di San Marino : Jorge Lorenzo super, Dovizioso all’attacco: il VIDEO della partenza del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Semafori finalmente spenti sul circuito di Misano: è ufficialmente iniziato il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ottima partenza di Jorge Lorenzo, che ieri ha conquistato una strepitosa pole position. E’ subito venuto fuori Andrea Dovizioso, che è andato all’attacco di Marc Marquez e Miller. ...

