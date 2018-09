MotoGP | GP San Marino Misano 2018 | orario d’inizio e come vederlo in tv

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY e TV8 gara e warm-up live : vincitore - cronaca - podio - GP San Marino 2018 - : Diretta MotoGp Streaming video SKY e TV8 gara e warm-up live GP San Marino 2018 Misano: cronaca e tempi, podio e vincitore , oggi, .

MotoGP San Marino 2018 - Gara - Diretta tv Sky Sport Uno HD e Tv8 : A Misano sfreccia la Ducati che non t'aspetti: è quella di Jorge Lorenzo che partira' in pole nel Gran Premio di San Marino, 13ma prova del Motomondiale che si corre sul circuito della riviera romagnola. Lo spagnolo, con lo strepitoso tempo di 1'31''763, ha abbassato di un decimo il primato che gia' gli apparteneva, mettendo in fila tutti gli altri: a cominciare dalla sorpresa della giornata, un eccellente Jack Miller (+0»287), ...

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY e TV8 gara e warm-up live : vincitore - cronaca - podio (GP San Marino 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP San Marino 2018 Misano: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 9 settembre)(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 01:45:00 GMT)

MotoGP - GP Misano. Valentino Rossi 7° in griglia : 'Al lavoro sui dettagli per il podio' : Per appena tre millesimi ha perso la seconda fila, Valentino Rossi, che parte dalla settima casella in griglia a Misano, ma il Dottore resta comunque vicino ai migliori, +0"399,: "E' incredibile, ...

MotoGP - Misano - Rossi : "Dispiace la terza fila - Ma anch'io per il successo : ... 'Ho fatto un buon giro ma non è servito per ottenere la prima fila; ho commesso dei piccoli errori e adesso partirò dalla terza, non sarà facile' - ha commentato ai microfoni di Sky Sport - 'Siamo ...

MotoGP Misano - Rossi : «Podio? Mi mancano almeno 2 decimi» : Il Dottore, che oggi indossava un casco ad hoc per Misano, non si capacita della sua prova in pista: 'Ho fatto 7° e siamo a meno di un decimo dal secondo e dal terzo' , ha detto a Sport Mediaset. '...

MotoGP - a Misano pole di Lorenzo davanti a Miller. Dovi è quarto - Rossi solo 7° tempo : Misano - Ci ha pensato Lorenzo a tingere di rosso Misano , stampando una pole position da record, 1'31'629, che ha messo a tacere tutti gli avversari. Jorge ha giocato al suo gioco preferito sulle ...

MotoGP - Morbidelli ha le idee chiare in vista del Gp di Misano : “voglio arrivare tra i primi dieci” : Il pilota italiano ha commentato l’esito delle qualifiche del Gp di Misano, svelando di avere come obiettivo la top ten E’ di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di San Marino in MotoGp. Lo spagnolo della Ducati gira in 1’31″629 precedendo l’australiano Jack Miller con la Ducati del team Pramac e il connazionale Maverick Vinales con la Yamaha. Quarto tempo per Andrea Dovizioso con la seconda moto ufficiale ...

MotoGP – Eleonora per Valentino Rossi - Erica per Vinales : ombrellina Yamaha da urlo a Misano [GALLERY] : Una gallery da urlo: le sensualissime Eleonora ed Erica, le ombrelline Yamaha che domani saranno al fianco di Rossi e Vinales E’ Jorge Lorenzo il poleman del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: pole position con record per il maiorchino della Ducati, che si lascia alle spalle un sorprendente Jack Miller e un buon Maverick Vinales. Seconda fila per Marc Marquez, quinto dietro Dovizioso, che a poco più di 5 minuti dal termine ...

MotoGP – Valentino Rossi per nulla insoddisfatto dopo le qualifiche di San Marino : “ho fatto qualche errore ma…” : Le parole di Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di San Marino, nelle quali si è aggiudicato la settima casella in griglia di partenza per la gara di domani a Misano Pole position con record per Jorge Lorenzo a Misano: le qualifiche del Gp di San Marino hanno regalato tanto spettacolo, con la caduta di Marquez sul finale, che lo ha costretto a correre come se stesse disputando la finale mondiale dei 100 metri contro Usain ...

MotoGP Misano - c'è Lorenzo in pole : dove vedere la gara in diretta : "E' la quarta pole di fila e non era neanche quotata dai bookmaker", scherza il pilota Ducati. Domenica il via alle 14

MotoGP - GP Misano. Jorge Lorenzo : 'Peccato lasciare Ducati - è un team incredibile' : Pole capolavoro per Jorge Lorenzo, che grazie al tempo di 1'31"629 ha firmato il nuovo record della pista di Misano. "Ho spinto da subito, ero molto convinto" - ha spiegato lo spagnolo - "Tagliare la ...

MotoGP - a Misano pole per Lorenzo. Dovizioso quarto - settimo Valentino : “Ero convinto, ho spinto molto sin da subito”. Jorge Lorenzo ha superato se stesso, battendo il record – che già gli apparteneva – della pista di Misano, con il tempo di 1:31:629. Il pilota spagnolo in sella alla sua Ducati ha conquistato la pole del Gp di San Marino già al primo giro, per poi migliorarsi ancora. È la seconda pole consecutiva dopo quella di Silverstone: non accadeva dal 2016. “Non era facile andare ...