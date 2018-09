MotoGp – Dovi c’è! Che festa a Misano | il gesto di Andrea a pochi metri dal traguardo

Misano - nella MotoGp vince Dovizioso : ANSA, - ROMA, 9 SET - Andrea Dovizioso, Ducati, ha vinto il Gp di Misano precedendo le Honda di Marc Marquez e Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo, con la seconda Ducati ufficiale, è caduto durante il ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez padrone assoluto - +67 su Dovizioso. Valentino Rossi terzo : Marc Marquez è sempre più padrone indiscusso del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati, secondo nel GP di San Marino, ha rafforzato ulteriormente la propria leadership nella Classifica generale: il Campione del Mondo ora ha 67 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso (trionfatore a Misano) che ha così operato il sorpasso su Valentino Rossi, soltanto settimo nella gara di casa. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP ...

MotoGp - GP San Marino 2018 : Andrea Dovizioso vince in solitaria! Marquez amministra - Lorenzo spreca. Valentino Rossi 7° con una Yamaha in crisi : Andrea Dovizioso (Ducati) è profeta in patria e vince il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP. il romagnolo, infatti, trionfa sul tracciato di Misano dopo una prova impeccabile, nella quale ha preso il comando nelle prime fasi, per non lasciare scampo ai rivali fino alla fine. Un successo che mancava al forlivese dalla gara di Brno e che rappresenta la prima per “Desmo Dovi” sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Alle sue ...

