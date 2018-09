MotoGp – Dall’inspiegabile prestazione flop al clamoroso gesto di Fenati | Valentino Rossi

sportfair

(Di domenica 9 settembre 2018)commenta la sua deludenteal Gp di San Marino: le impressioni del pilota di Tavullia dopo la fine della gara di Misano Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo posto a Marc Marquez, seguito da Cal Crutchlow.nel tredicesimo appuntamento del campionato mondiale disi è classificato invece solo settimo. Alessandro La Rocca/LaPresse Proprio il pilota di Tavullia ha commentato la sua deludentein quello che per lui rappresenta il Gran Premio di casa.ha spiegato ai microfoni di Sky Sport: “è stato difficile, come succede spesso negli ultimi anni ...