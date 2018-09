MotoGp - Dall’Igna spiazza tutti : “sarà una gara difficile. La pole di Lorenzo? Non le do un gran significato” : Il dt della Ducati ha analizzato la pole ottenuta da Lorenzo a Misano, restando con i piedi per terra in vista della gara Giornata positiva per la Ducati quella andata in scena ieri a Misano, dove la ‘Rossa’ è riuscita a conquistare la pole position con Jorge Lorenzo a distanza di dieci anni da quella di Casey Stoner. AFP/LaPresse Erano cinque invece quelli che separavano il maiorchino dall’ultima volta in cui ha centrato ...

MotoGp - Iannone deluso dalla sua Suzuki : “strategia sbagliata - il mio problema sono le staccate” : Il pilota della Suzuki ha analizzato l’esito delle qualifiche di Misano, sottolineando di non essere affatto soddisfatto E’ di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di San Marino in MotoGp. Lo spagnolo della Ducati gira in 1’31″629 precedendo l’australiano Jack Miller con la Ducati del team Pramac e il connazionale Maverick Vinales con la Yamaha. Quarto tempo per Andrea Dovizioso con la seconda moto ufficiale ...

Diretta MotoGp Misano/ Streaming video TV8 e SKY qualifiche e FP3 live : Morbidelli e Iannone fuori dalla Q2 : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP San Marino 2018 a Misano: cronaca e tempi delle sessioni in programma in Romagna (oggi sabato 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:39:00 GMT)

MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp di San Marino : Dovizioso sorride a Misano - Marquez e Rossi fuori dalla top ten [TEMPI] : La Ducati di Dovizioso davanti a tutti nelle Fp1 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: Marquez e Rossi fuori dalla top ten E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo la scoppiettante conferenza stampa di ieri pomeriggio i piloti sono finalmente saliti in sella alle loro moto per iniziare a fare sul serio sul circuito di Misano. Il più veloce questa mattina è stato ...

MotoGp - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell'amata Misano : In primo luogo il campione del mondo in carica, e leader della classifica generale, Marc Marquez . Lo spagnolo ha distanziato il pesarese di ben 59 punti e, senza mezzi termini, punta a chiudere ogni ...

MotoGp - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell’amata Misano : Arriva il fine settimana di Misano, e per Valentino Rossi non si può certo parlare di una gara come le altre. Il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP sarà un test probante per il vero e proprio padrone di casa del tracciato romagnolo, dato che Tavullia è distante appena 14 chilometri dal “Marco Simoncelli” di Misano, e non solo per capire a che livello si sarà portata la sua Yamaha. Dopo una stagione quanto mai travagliata, ...

MotoGp – Tito Rabat già in piedi : le prime FOTO dall’ospedale dopo l’operazione : Le prime immagini di Tito Rabat dopo l’intervento all’ospedale di Coventry per la tripla frattura alla gamba riportata dopo un brutto incidente a Silverston Un sabato amaro, amarissimo, quello di Silverstone, che Tito Rabat dimenticherà molto difficilmente. Lo spagnolo della Real Avintia è stato protagonista di una caduta durante le Fp4 del Gp della Gran Bretagna: scivolato in curva 7, dove, a causa delle buche e ...

MotoGp – Dall’incidente di Rabat al buon momento di Lorenzo : l’analisi di Danilo Petrucci : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il sabato caotico di qualifiche del Gp della Gran Bretagna: il ternano tra pioggia e cambi di programma Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna: il maiorchino ha concluso le qualifiche di oggi a Silverstone davanti a atutti, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da Johann Zarco. Giornata complicata in casa Yamaha, con Vinales e Rossi rispettivamente 11° e ...

MotoGp - Silverstone : “segnali” dalla Yamaha - il miglior tempo dopo le Fp3 è del Dovi : MotoGp, tempo di Fp3 sul circuito di Silverstone condizionato da buche ed avvallamenti sull’asfalto della pista MotoGp, il weekend in quel Silverstone prosegue. Stamane sono andate in scena le Fp3, con diversi spunti dati dai piloti scesi in pista oggi. In attesa di conoscere le condizioni meteo di domani, che potrebbero prevedere pioggia sul circuito, continuano i problemi con la pista ricca di avvallamenti che causano scossoni ...

MotoGp - Silverstone : “segnali” dalla Yamaha - il miglior tempo delle Fp3 è del Dovi : MotoGp, tempo di Fp3 sul circuito di Silverstone condizionato da buche ed avvallamenti sull’asfalto della pista MotoGp, il weekend in quel Silverstone prosegue. Stamane sono andate in scena le Fp3, con diversi spunti dati dai piloti scesi in pista oggi. In attesa di conoscere le condizioni meteo di domani, che potrebbero prevedere pioggia sul circuito, continuano i problemi con la pista ricca di avvallamenti che causano scossoni ...

Superbike - Melandri ai saluti con la Ducati : al suo posto Alvaro Bautista dalla MotoGp : Sembra fatta per Alvaro Bautista in Superbike, il pilota di MotoGp dovrebbe prendere il posto di Marco Melandri: la conferma di Paolo Ciabatti Alvaro Bautista ad un passo dal prendere il posto di Marco Melandri in sella alla Panigale V4. In Superbike l’anno prossimo al posto del pilota italiano nel team Aruba.it Racing-Ducati ci potrebbe essere proprio lo spagnolo che in questa stagione è protagonista in MotoGp. La quasi conferma ...

MotoGp - Tardozzi ‘fredda’ Dall’Igna in Austria : lo scherzetto (gelido) al box Ducati [VIDEO] : Davide Tardozzi e Gigi Dall’Igna nel box Ducati festeggiano tra scherzi e sorrisi dopo il Gp d’Austria Una doppietta ragguardevole quella della Ducati in Austria. Con il primo posto di Jorge Lorenzo ed il terzo di Andrea Dovizioso sulla pista del Red Bull Ring, la scuderia di Borgo Panigale non può che festeggiare il risultato ottenuto anche dopo la baldoria del podio. Dentro il box di Jorge Lorenzo, un inconsapevole Gigi ...

Dalla passione per la chirurgia estetica all’amore per Iannone e la MotoGp - Belen schietta : “evito però il Mugello volentieri” : Belen Rodriguez si racconta in una lunga intervista, l’argentina tra le richieste del figlio di avere un fratellino e la passione per la chirurgia estetica Belen Rodriguez se la spassa ad Ibiza con la sua famiglia ed i suoi amici. È una vita dorata quella della showgirl più popolare d’Italia, che ha parlato di sé in un’intervista al nuovo settimanale di ‘Gazzetta dello Sport’, dal titolo ...

MotoGp – Tra orgoglio per i propri piloti e rispetto per l’avversario - Dall’Igna commenta il Gp d’Austria : “Marquez ci ha dato filo da torcere” : Luigi Dall’Igna commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring dalle Ducati: le parole del direttore generale della scuderia italiana dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ...