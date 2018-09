Moto | follia Fenati | tira freno avversariO

Moto2 - GP San Marino 2018 : Francesco Bagnaia - vittoria di forza! 2° Oliveira - follia e bandiera nera per Fenati : Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46) domina dal primo metro fino al traguardo il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 grazie ad una prova di grande spessore, nella quale il pilota piemontese ha dimostrato che oggi, letteralmente, non ce n’era per nessuno. Scattato dalla pole, ha preso curva 1 al comando e, da quel momento in avanti, non si è più voltato indietro. Il leader della classifica iridata chiude con oltre 3 secondi sul ...