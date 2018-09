Motocross delle Nazioni Europee | brillano gli atleti azzurri | pole position sia per gli

Motocross - Trofeo delle Nazioni - Cairoli guida la squadra azzurra negli Stati Uniti : Una settimana dopo la chiusura del Campionato del Mondo a Imola, i migliori piloti si ritroveranno in America per sfidarsi in rappresentanza dei rispettivi Paesi. L'Italia scenderà in pista con gli ...

Motocross – Trofeo delle Nazioni - Cairoli guida la squadra azzurra negli Stati Uniti : Al termine del Campionato del Mondo, i tre azzurri si riuniranno per difendere i colori dell’Italia al Trofeo delle Nazioni Il 7 ottobre a Red Bud, negli Stati Uniti, andrà in scena la competizione più attesa del panorama del Motocross mondiale: il Trofeo delle Nazioni. Una settimana dopo la chiusura del Campionato del Mondo a Imola, i migliori piloti si ritroveranno in America per sfidarsi in rappresentanza dei rispettivi ...

Motocross - GP Svizzera 2018 : programma - orari e tv delle gare di domenica 19 agosto : domenica 19 agosto si disputerà il GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul tracciato di Frauenfeld-Gachnang andranno in scena due gare che potrebbero indirizzare definitivamente il campionato nelle mani di Jeffrey Herlings: l’olandese ha 39 punti di vantaggio su Tony Cairoli ma il Campione del Mondo non vuole mollare la presa e sogna ancora una grandiosa rimonta. Il siciliano scatterà dalla pole position e proverà a ...

L'Italia al Motocross delle Nazioni Europee : Con la Maglia Azzurra, Gianluca Facchetti l'anno scorso si laureò Campione del Mondo 125 mentre Kiara Fontanesi è stata protagonista di due successi al Nazioni Europee Femminile . Mattia Guadagnini, ...