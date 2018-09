Moto2 | Romano Fenati squalificato per due gare! Punita la scorrettezza contro Stefano

oasport

: Ma cosa stava pensando di fare Romano Fenati? Un gesto così, a più di 200 km/h, è semplicemente fuori da ogni logic… - Eurosport_IT : Ma cosa stava pensando di fare Romano Fenati? Un gesto così, a più di 200 km/h, è semplicemente fuori da ogni logic… - ilpost : Il pilota di Moto 2 Romano Fenati ha pinzato il freno di un'altra moto durante la gara ed è stato squalificato (VID… - mottolese : Ragazzini imbecilli...bulli e pericolosi #Moto2, orrore di Romano Fenati: tira il freno in gara a Manzi, 'ritirateg… -

(Di domenica 9 settembre 2018)è statoper due gare a causa del bruttissimo gesto fatto ai danni diManzi nel corso del GP di San Marino 2018, tappa del Mondialecorsa oggi a Misano. Il 22enne, in pieno rettilineo, ha affiancato il rivale e ha schiacciato il freno della moto dell’avversario, rischiando di generare un gravissimo incidente. Manovra davvero folle del pilota nativo di Ascoli Piceno che ha immediatamente preso bandiera nera e che ora dovrà saltare i prossimi due appuntamenti previsti in calendario (GP di Aragon e GP di Thailandia). A comunicare la notizia della sospensione è stata la stessa scuderia per cui milita (la Kalex) come riporta Sky Sport.dunque dovrebbe rientrare in gara in occasione del GP del Giappone, nel frattempo il team cercherà un sostituto. Per la gravità del gesto si rischiava anche una punizione più importante, il centauro ...