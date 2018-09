Moto2 Misano | strapotere di Bagnaia che vince per distacco

Misano Moto2 - colpo Bagnaia. Battuti Oliveira e Schrotter : Dopo Dalla Porta in Moto3, Misano ha festeggiato Francesco Bagnaia in Moto2. Il pilota del Team SKY VR 46 su Kalex si è infatti aggiudicato il GP di San Marino della classe di mezzo. Ha preceduto ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia vince e allunga a +8 su Miguel Oliveira : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 è stato letteralmente dominato da Francesco “Pecco” Bagnaia che porta il suo margine da +3 a +8 punti su Miguel Oliveira, giunto secondo nella gara odierna. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team, dunque, amplia di cinque punti il suo vantaggio a sei gare dalla conclusione del Mondiale, che si annuncia quanto mai infuocato in questo finale. Sparisce di scena ufficialmente Alex ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP di Misano : Dopo aver festeggiato la propria ottava pole stagionale, alle 11 Jorge Martin apre il 13esimo GP stagionale guidando il gruppo in Moto3. Prima fila completata da Gabriel Rodrigo e Aron Canet. Il ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : la pole la piazza Francesco Bagnaia - davanti a Schrotter e Pasini : Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) mette il primo mattoncino in vista della gara di domani, e centra la pole position del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto2. Il pilota torinese, infatti, ha piazzato il miglior tempo in avvio di sessione e ha lasciato che tutti gli avversari si contendessero il secondo posto. Il leader della classifica generale è sceso fino ad 1:37.121, distanziando il tedesco Marcel Schrotter (Kalex ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Miguel Oliveira piazza la zampata del campione all’ultimo tentativo e chiude in vetta le FP3 - Bagnaia 3° : Terza sessione di prove libere del GP di San Marino di Moto2 completamente asciutta che si è chiusa con il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) in testa alla classifica con un ottimo 1:37.754 appena sufficiente per precedere lo spagnolo Fernandez ed il leader del campionato Francesco Bagnaia (Sky Racing Team). Pecco è stato molto veloce anche in questa FP3 ed ha stampato il terzo miglior tempo a 63 millesimi dal riferimento cronometrico ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Marcel Schrotter fa sue le prove libere 2 - ma Bagnaia e Pasini sono in scia : La pioggia risparmia Misano e anche le seconde prove libere del Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 si sono svolte senza intoppi. Sul tracciato romagnolo abbiamo visto i protagonisti migliorare il proprio feeling con la moto, con il miglior crono fissato dal tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) con il tempo di 1:37.763, migliorando di ben mezzo secondo rispetto alla FP1 (concludendo, però, il turno con una innocua scivolata in curva ...

Misano MotoGP - parte bene Dovizioso. Iannone 5°. Moto2 - svetta Bagnaia : di Andrea Dovizioso il primo miglior tempo del GP di San Marino classe MotoGP. Il forlivese della Ducati in 1'32'608 ha preceduto di 1 decimo il britannico della Honda Cal Crutchlow. Terzo parziale ...