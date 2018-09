Moto2 Misano | Bagnaia | ' La gara più bella dell' anno'

Fenati - mano sul freno di Manzi : squalificato per 2 gare/ Video Moto2 Misano - Valentino Rossi : “È ingestibile” : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:31:00 GMT)

Misano - gesto folle di Fenati in Moto2 : tira il freno di Manzi a 250km all'ora : Durante la gara della Moto2 a Misano, il pilota del Marinelli Spnipers Team ha tirato la leva del freno anteriore all'avversario italiano Stefano Manzi, mentre le due moto viaggiavano a oltre 200 km ...

Moto2 – Gesto Fenati : non solo la bandiera nera a Misano - ecco la sanzione ufficiale per Romano : Romano Fenati penalizzato dopo il folle Gesto: ecco il provvedimento per il 22enne di Ascoli Piceno dopo il brutto episodio con Stefano Manzi Una domenica di gara trionfale per l’Italia al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, con le vittorie di Dalla Porta, Bulega e Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGp. Uno spiacevole episodio però ha rovinato questa domenica di festa a Misano: stiamo parlando del Gesto folle di ...

Moto2 - Misano sventola bandiere : tutte per Pecco : La doppietta pole vittoria in Moto2 a Misano è stata ottenuta in precedenza da Elias , 2010, , Marquez , 2012, , Espargaro , 2013, e Zarco , 2015, e tutti si sono poi laureati campioni del mondo a ...

Misano Moto2 - colpo Bagnaia. Battuti Oliveira e Schrotter : Dopo Dalla Porta in Moto3, Misano ha festeggiato Francesco Bagnaia in Moto2. Il pilota del Team SKY VR 46 su Kalex si è infatti aggiudicato il GP di San Marino della classe di mezzo. Ha preceduto ...

Moto2 Misano : strapotere di Bagnaia che vince per distacco : Misano - Senza storia la gara di Moto 2 al Gran Premio di San Martino: Francesco 'Pecco' Bagnaia partito dalla pole position, come nei tre precedenti Gp in cui è partito primo, Francia, Olanda e ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia vince e allunga a +8 su Miguel Oliveira : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 è stato letteralmente dominato da Francesco “Pecco” Bagnaia che porta il suo margine da +3 a +8 punti su Miguel Oliveira, giunto secondo nella gara odierna. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team, dunque, amplia di cinque punti il suo vantaggio a sei gare dalla conclusione del Mondiale, che si annuncia quanto mai infuocato in questo finale. Sparisce di scena ufficialmente Alex ...

Moto2 - a Misano domina Pecco : 1° Bagnaia - segue Oliveira : A Misano è andato in scena il Gp di Moto2 con gli italiani protagonisti sul circuito di casa: bagarre tra Pasini e Bagnaia, cade Marini A Misano, dopo la vittoria di Dalla Porta in Moto3, è arrivata un’altra soddisfazione per i piloti italiani sul circuito di casa. Nella Moto2 infatti, Pecco Bagnaia ha letteralmente dominato la gara. Dopo un iniziale duello con Pasini ed Oliveira, il numero 42 ha staccato gli avversari proseguendo in ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP di Misano : Dopo aver festeggiato la propria ottava pole stagionale, alle 11 Jorge Martin apre il 13esimo GP stagionale guidando il gruppo in Moto3. Prima fila completata da Gabriel Rodrigo e Aron Canet. Il ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : la pole la piazza Francesco Bagnaia - davanti a Schrotter e Pasini : Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) mette il primo mattoncino in vista della gara di domani, e centra la pole position del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto2. Il pilota torinese, infatti, ha piazzato il miglior tempo in avvio di sessione e ha lasciato che tutti gli avversari si contendessero il secondo posto. Il leader della classifica generale è sceso fino ad 1:37.121, distanziando il tedesco Marcel Schrotter (Kalex ...

Moto2 – Bagnaia in pole a Misano : due italiani in prima fila al Gp di San Marino : Pecco Bagnaia davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di San Marino: pole per il pilota dello Sky Racing Team nel Gp di casa Due italiani in prima fila al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto2: al termine delle qualifiche davanti al pubblico italiano, il più veloce, ad aggiudicarsi la pole position è stato un ottimo Pecco Bagnaia. Il pilota italiano dello Sky Racing Team si lascia alle spalle un ottimo Schrotter, e un ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Miguel Oliveira piazza la zampata del campione all’ultimo tentativo e chiude in vetta le FP3 - Bagnaia 3° : Terza sessione di prove libere del GP di San Marino di Moto2 completamente asciutta che si è chiusa con il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) in testa alla classifica con un ottimo 1:37.754 appena sufficiente per precedere lo spagnolo Fernandez ed il leader del campionato Francesco Bagnaia (Sky Racing Team). Pecco è stato molto veloce anche in questa FP3 ed ha stampato il terzo miglior tempo a 63 millesimi dal riferimento cronometrico ...