Moto2 – Gesto Fenati | non solo la bandiera nera a Misano | ecco la sanzione ufficiale per

(Di domenica 9 settembre 2018) Romanopenalizzato dopo il folleil provvedimento per il 22enne di Ascoli Piceno dopo il brutto episodio con Stefano Manzi Una domenica di gara trionfale per l’Italia al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, con le vittorie di Dalla Porta, Bulega e Dovizioso rispettivamente in Moto3,e MotoGp. Uno spiacevole episodio però ha rovinato questa domenica di festa a: stiamo parlando delfolle di Romano, che ha tirato la leva del freno della moto di Stefano Manzi, suo futuro compagno di squadra, dopo un contatto in pista che lo ha evidentemente infastidito. Unpericolosissimo, che ha messo a rischio la vita di entrambi i piloti:immediata per, che è stato espulso dalla gara di. A qualche ora dal termine della gara diè stata ufficializzata la decisione della Direzione Gara:sarà ...