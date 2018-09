Moto2 – Fenati tira la leva del freno a Manzi | le dure parole di Stefano | “se non lo

Fenati - mano sul freno di Manzi : squalificato per 2 gare/ Video Moto2 Misano - Valentino Rossi : “È ingestibile” : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:31:00 GMT)

Moto2 - Romano Fenati squalificato per due gare! Punita la scorrettezza contro Stefano Manzi : Romano Fenati è stato squalificato per due gare a causa del bruttissimo gesto fatto ai danni di Stefano Manzi nel corso del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2 corsa oggi a Misano. Il 22enne, in pieno rettilineo, ha affiancato il rivale e ha schiacciato il freno della moto dell’avversario, rischiando di generare un gravissimo incidente. Manovra davvero folle del pilota nativo di Ascoli Piceno che ha immediatamente preso ...

Moto2 - GP San Marino 2018 : Francesco Bagnaia - vittoria di forza! 2° Oliveira - follia e bandiera nera per Fenati : Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46) domina dal primo metro fino al traguardo il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 grazie ad una prova di grande spessore, nella quale il pilota piemontese ha dimostrato che oggi, letteralmente, non ce n’era per nessuno. Scattato dalla pole, ha preso curva 1 al comando e, da quel momento in avanti, non si è più voltato indietro. Il leader della classifica iridata chiude con oltre 3 secondi sul ...

Moto2 - Romano Fenati correrà per MV Agusta nel 2019 : Il team Forward-MV Agusta ha annunciato oggi l'ingaggio di Romano Fenati per il campionato Moto2 2019 nel quale porterà in pista la MV Agusta F2. L'approdo del pilota di Ascoli nel Motomondiale risale ...

