Moto2 | Fenati-Manzi | ecco cosa ha spinto Romano al folle gesto

sportfair

: Tocca il freno a #Manzi ????? Bandiera nera per #Fenati ?? ???? #SkyMisanoGP #Moto2 Seguite la gara MotoGP in streaming… - SkySportMotoGP : Tocca il freno a #Manzi ????? Bandiera nera per #Fenati ?? ???? #SkyMisanoGP #Moto2 Seguite la gara MotoGP in streaming… - Eurosport_IT : Ma cosa stava pensando di fare Romano Fenati? Un gesto così, a più di 200 km/h, è semplicemente fuori da ogni logic… - Sport_Mediaset : #Moto2 Misano, gesto folle di Fenati: bandiera nera > -

(Di domenica 9 settembre 2018) Incredibile quanto accaduto in pista oggi durante la gara di: i motivi deldiMentre i piloti della MotoGp sfrecciano in pista per i primi giri del Gp di San Marino, è impossibile non pensare a quanto visto sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, durante la gara diha tirato la leva del freno della moto di Stefano, dopo essersi affiancato al suo collega, mettendo in pericolo il rivale della Forward Racing (QUI IL VIDEO). Unimmediatamente sanzionato con bandiera nera, ma non è da escludere un’ulteriore penalizzazione per il 22enne di Ascoli Piceno. Intanto, c’è chi si domanda il perchè del, legato ad un episodio di gara precedente. Una ‘ripicca’ per un contatto avuto qualche momento prima con Stefano.L'articolohaal ...