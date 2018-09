Moto Gp Misano | Dovizioso | «Gara perfetta»

Moto 2 - Misano : Pecco un'emozione non da poco : La Fotogallery. Ottava vittoria in un Motomondiale, sesto successo stagionale, doppietta pole, prima vittoria a Misano, davanti al pubblico di casa, Bagnaia allunga ancora su Oliveira e cede alla ...

Misano - gesto folle di Fenati in Moto2 : tira il freno di Manzi a 250km all'ora : Durante la gara della Moto2 a Misano, il pilota del Marinelli Spnipers Team ha tirato la leva del freno anteriore all'avversario italiano Stefano Manzi, mentre le due moto viaggiavano a oltre 200 km ...

Moto2 – Gesto Fenati : non solo la bandiera nera a Misano - ecco la sanzione ufficiale per Romano : Romano Fenati penalizzato dopo il folle Gesto: ecco il provvedimento per il 22enne di Ascoli Piceno dopo il brutto episodio con Stefano Manzi Una domenica di gara trionfale per l’Italia al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, con le vittorie di Dalla Porta, Bulega e Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGp. Uno spiacevole episodio però ha rovinato questa domenica di festa a Misano: stiamo parlando del Gesto folle di ...

Motogp - Misano : Dovizioso vince davanti a Marquez e Crutchlow : Dopo la pole position di ieri Jorge Lorenzo non riesce a ripetersi anche in gara a Misano, anche se è un'altra Ducati a prendersi la vittoria con Andrea Dovizioso che si prende la vittoria, in maniera sontuosa, davanti allo spagnolo della Honda Marc Marquez e all'inglese Cal Crutchlow. Il centauro italiano della Rossa ha disputato una gara magistrale ed ha vinto con merito in un gran premio amico per tradizione ai piloti di casa nostra. Quarto ...

MotoGp – Crutchlow sul podio a Misano - la soddisfazione di Cal : “il team ha fatto un ottimo lavoro - mi sono divertito” : Le sensazioni di Cal Crutchlow dopo il podio conquistato oggi al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole del britannico della LCR Andrea Dovizioso è il vincitore del Gp di San Marino: il forlivese, partito dalla quarta casella in griglia, si è presto fatto spazio tra i suoi avversari per portarsi in testa e dominare la gara per quasi tutta la sua durata, verso il traguardo finale. Secondo posto per Marc Marquez, che ha ...

MotoGp - Misano : trionfa Dovizioso - secondo Marquez. 7° Rossi : Lorenzo cade nel penultimo giro. Marquez resta saldamente in vetta alla classifica - Andrea Dovizioso, su Ducati, ha vinto il Gp di Misano della MotoGp. Per il forlivese è il primo trionfo sul ...

Andrea Dovizioso - GP San Marino Misano 2018 : “Vincere in casa è grandioso - oggi io e la Moto siamo stati perfetti” : Vincere in casa ha sempre un gusto particolare. Andrea Dovizioso, romagnolo purosangue, si aggiudica la gara di Misano e porta al successo anche la Ducati che è di casa a Borgo Panigale. Il pilota forlivese ha disputato una gara strepitosa e ha concluso un incredibile tris tutto italiano dopo le vittoria di Lorenzo Dalla Porta in moto3 e Francesco “Pecco” Bagnaia in moto2. Per “Desmo Dovi” è arrivato il primo successo ...

ROMANO FENATI FOLLE A MISANO : TOCCA FRENO DI MANZI A 250 ALL’ORA/ Video Moto2 - esulta quando l’avversario cade : ROMANO FENATI FOLLE a MISANO: TOCCA il FRENO di MANZI a 250 ALL’ORA. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:27:00 GMT)

Misano - nella MotoGp vince Dovizioso : ANSA, - ROMA, 9 SET - Andrea Dovizioso, Ducati, ha vinto il Gp di Misano precedendo le Honda di Marc Marquez e Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo, con la seconda Ducati ufficiale, è caduto durante il ...

Moto Gp Misano - Lorenzo : «Peccato lasciare questo team - è incredibile» : Mentre non si da per vinto il campione del mondo Marc Marquez: ' La Ducati vanno forte ma il nostro passo è buono, non ci diamo per vinti '. CLASSIFICA MotoGP Segui il Gp in DIRETTA

MotoGp – Dovi c’è! Che festa a Misano : il gesto di Andrea a pochi metri dal traguardo [VIDEO] : Andrea Dovizioso incita il pubblico a festeggiare a pochi metri dal traguardo del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Andrea Dovizioso chiude un cerchio di vittorie italiane strepitoso al Gp di San Marino: dopo Dalla Porta e Bulega, rispettivamente in Moto3 e Moto2, il forlivese è il terzo pilota italiano a salire sul gradino più alto del podio di Misano, facendo sventolare alto il tricolore e risuonare ancora una volta le note ...

MotoGp – Dovizioso realizza un sogno a Misano - Marquez soddisfatto e Crutchlow fiero : le parole dei piloti nel post-gara : Dovizioso, Marquez e Crutchlow commentano la gara dopo la fine del Gp di San Marino: le impressioni dei primi tre piloti sul traguardo di Misano Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo ...

Caduta Jorge Lorenzo/ Video MotoGp Misano : al penultimo giro perde controllo della Ducati - Marquez "ringrazia" : Caduta Jorge Lorenzo, Video MotoGp Misano: al penultimo giro perde il controllo della Ducati e Marquez "ringrazia" salendo al secondo posto. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:07:00 GMT)

Motomondiale : Dovizioso trionfa a Misano : 15.09 Andrea Dovizioso (Ducati) domina il Gp di San Marino.Il 32enne emiliano precede Marquez,che così allunga nel Mondiale,e Crutchlow. Più indietro Rossi (7°) Lorenzo,partito in pole, vola subito al comando. Al 7° giro Dovizioso sorpassa il compagno di squadra.Il forlivese allunga,mentre alle sue spalle infuria la lotta per il secondo posto tra Lorenzo e Marquez. A due giri dalla fine Lorenzo cade e dà il via libera a Marquez. Lo spagnolo, ...