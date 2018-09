Moto 2 San Marino | gesto folle di Fenati | bandiera nera

Motogp Misano - Valentino Rossi 'fugge' nel paddock con Francesca Novello : Resta sempre il più amato. Tutti, ancora, pazzi per Valentino Rossi, che ieri in scooter con la compagna, Francesca Sofia Novello, è dovuto quasi 'scappare' dai tifosi. In pista, invece, dovrà ...

Misano Moto3 - trionfa Dalla Porta. Di Giannantonio podio : Splendida prima volta di Lorenzo Dalla Porta. Il toscano della Honda del Team Leopard ha bruciato in volata lo spagnolo Jorge Martin e un altro italiano, Fabio Di Giannantonio, aggiudicandosi il GP di ...

Misano Moto2 - colpo Bagnaia. Battuti Oliveira e Schrotter : Dopo Dalla Porta in Moto3, Misano ha festeggiato Francesco Bagnaia in Moto2. Il pilota del Team SKY VR 46 su Kalex si è infatti aggiudicato il GP di San Marino della classe di mezzo. Ha preceduto ...

Moto2 Misano : strapotere di Bagnaia che vince per distacco : Misano - Senza storia la gara di Moto 2 al Gran Premio di San Martino: Francesco 'Pecco' Bagnaia partito dalla pole position, come nei tre precedenti Gp in cui è partito primo, Francia, Olanda e ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia vince e allunga a +8 su Miguel Oliveira : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 è stato letteralmente dominato da Francesco “Pecco” Bagnaia che porta il suo margine da +3 a +8 punti su Miguel Oliveira, giunto secondo nella gara odierna. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team, dunque, amplia di cinque punti il suo vantaggio a sei gare dalla conclusione del Mondiale, che si annuncia quanto mai infuocato in questo finale. Sparisce di scena ufficialmente Alex ...

Moto2 - GP San Marino 2018 : Francesco Bagnaia - vittoria di forza! 2° Oliveira - follia e bandiera nera per Fenati : Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46) domina dal primo metro fino al traguardo il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 grazie ad una prova di grande spessore, nella quale il pilota piemontese ha dimostrato che oggi, letteralmente, non ce n’era per nessuno. Scattato dalla pole, ha preso curva 1 al comando e, da quel momento in avanti, non si è più voltato indietro. Il leader della classifica iridata chiude con oltre 3 secondi sul ...

Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 7 al 9 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, inaugura l'ultimo terzo del Mondiale della MotoGP. Situato a una ventina di chilometri da Rimini e a un paio di chilometri dal Mare Adriatico, è intitolato dal 2012 allo sfortunato pilota che

Moto3 - GP Misano 2018. La prima volta di Dalla Porta : Per la cronaca, la terza migliore prestazione italiana è di Dennis Foggia, partito ventesimo e arrivato settimo. Moto3, tutti i video Guarda tutti i video

Moto2 - a Misano domina Pecco : 1° Bagnaia - segue Oliveira : A Misano è andato in scena il Gp di Moto2 con gli italiani protagonisti sul circuito di casa: bagarre tra Pasini e Bagnaia, cade Marini A Misano, dopo la vittoria di Dalla Porta in Moto3, è arrivata un’altra soddisfazione per i piloti italiani sul circuito di casa. Nella Moto2 infatti, Pecco Bagnaia ha letteralmente dominato la gara. Dopo un iniziale duello con Pasini ed Oliveira, il numero 42 ha staccato gli avversari proseguendo in ...

LIVE MotoGP - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : Dovizioso affronta Lorenzo e Marquez - Valentino Rossi sogna il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Domenica caldissima sul circuito romagnolo intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, si preannuncia una gara davvero molto appassionante e avvincente in cui può succedere di tutto. Lo spettacolo non mancherà sicuramente davanti alla bolgia che ha assiepato uno degli impianti più affascinanti ...

Moto3 – Spaventosa maxi caduta a Misano : gli aggiornamenti sulle condizioni di Sasaki : Le condizioni di Sasaki dopo la Spaventosa caduta di oggi nel secondo giro del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto3 Terribile caduta, oggi, al secondo giro della gara di Moto3 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini vinta da Lorenzo Dalla Porta. Un highside di Masia ha scatenato una reazione a catena, che ha mandato al tappeto nel complesso 5 piloti, tra cui i due italiani Bulega e Bastianini, ma anche Canet e Sasaki, ...

Moto3 Misano : vince Dalla Prota - Bezzecchi cade : Misano - Due italiani e tre Honda sul podio della gara di Moto 3 al Gran Premio di San Marino. Ha vinto Lorenzo Dalla Porta, prima vittoria in carriera per lui in Moto3,, precedendo Jorge Martin e ...