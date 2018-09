Moto 2 | Manzi non perdona Fenati | Ha provato ad ammazzarmi

Moto 2 - Fenati folle : mani sul freno di Manzi/ Video Misano - squalifica per 2 gare : Guido Meda - "troppo poco" : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:20:00 GMT)

Moto2 – Fenati tira il freno a Manzi e non chiede scusa - il pilota cerca un alibi : “lui ha tentato di buttarmi fuori pista” : Romano Fenati preme il freno di Stefano Manzi e viene bandito dalla Moto2 per due gare: la ‘giustificazione’ del pilota di Ascoli Piceno dopo il suo grave gesto Un gesto di Romano Fenati durante la gara di Moto2 ha lasciato sbigottiti proprio tutti. A Misano, durante il tredicesimo appuntamento di stagione della classe 250, il pilota italiano ha premuto la leva del freno a Stefano Manzi mentre i due correvano a 200 km/h. Il ...

Moto2 – Fenati tira la leva del freno a Manzi - le dure parole di Stefano : “se non lo incontro sto bene lo stesso” : Stefano Manzi commenta il folle gesto di Romano Fenati: le parole del giovane pilota italiano, futuro compagno di squadra del 22enne di Ascoli Piceno Un episodio davvero spiacevole, oggi, durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo un contatto di gara con Stefano Manzi, Romano Fenati gli si è accostato, tirandogli la leva del freno e, dunque, mettendolo seriamente in pericolo (QUI IL VIDEO). Fenati è stato ...

Moto2 - Romano Fenati squalificato per due gare! Punita la scorrettezza contro Stefano Manzi : Romano Fenati è stato squalificato per due gare a causa del bruttissimo gesto fatto ai danni di Stefano Manzi nel corso del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2 corsa oggi a Misano. Il 22enne, in pieno rettilineo, ha affiancato il rivale e ha schiacciato il freno della moto dell’avversario, rischiando di generare un gravissimo incidente. Manovra davvero folle del pilota nativo di Ascoli Piceno che ha immediatamente preso ...

