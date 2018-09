Morto Giorgio Innocenzi | storico sindacalista della Polizia

Gaetano Gifuni è Morto / Addio all’ex funzionario del Colle : il dolore dell’ex Presidente Giorgio Napolitano : Se ne va Gaetano Gifuni , ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:26:00 GMT)

Porto San Giorgio - turista Morto in acqua : soccorsi inutili : Allarme questa mattina intorno alle 11 sulla spiaggia centro sud di Porto San Giorgio. Un turista di 82 anni è stato stroncato da un malore mentre stava passseggiando in auto. inutili i soccorsi, per ...