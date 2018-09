Monza e il GP d’Italia | tu chiamale se vuoi emozioni…

F1 - spettacolo ed emozioni a Monza : tutte le immagini più belle del Gp d’Italia [GALLERY] : Lewis Hamilton vince una delle gare più emozionanti dell’intero calendario di Formula 1, passione e colori sulle tribune dell’autodromo italiano Lewis Hamilton trionfa in casa Ferrari e allunga su Sebastian Vettel nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes si impone davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen, che era scattato dalla pole position. Il podio è completato dall’altra Mercedes di ...

F1 - Hamilton trionfa a Monza e allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia : Il pilota britannico porta a trenta il suo vantaggio su Vettel, quarto oggi al traguardo dopo il contatto al via con il campione del mondo Lewis Hamilton vince a sorpresa il Gp di Monza, il pilota britannico completa un super week-end piazzando la ciliegina sulla torta al momento giusto. Domenica da dimenticare per le due Ferrari, costrette a cedere l’intera posta in palio ai rivali della Mercedes, più furbi nel corso della gara ...

A che ora parte il Gran Premio d’Italia a Monza 1 : info TV e diretta streaming - orario e link gratis : Il Gran Premio d'Italia in programma a Monza rischia di essere un crocevia fondamentale per la stagione di Formula 1, al punto che oggi 2 settembre tutti vogliono sapere come guardare in diretta streaming la gara, possibilmente con link per la visione gratuita dell’evento. Senza dimenticare tutti i dettagli del caso a proposito dell’orario in cui il semaforo diventerà verde. Proviamo dunque a fare ordine con le informazioni disponibili in queste ...

F1 – Raikkonen davanti a Vettel a Monza - le due Mercedes in seconda fila : ecco la griglia di partenza del Gp d’Italia : Il pilota finlandese domina le qualifiche del Gp d’Italia, precedendo il compagno di squadra e Lewis Hamilton La Ferrari si prende l’intera prima fila del Gp d’Italia, sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a stampare il giro più veloce in pista fermando il crono sull’1:19.119. Dietro di lui il compagno di scuderia Sebastian Vettel, staccato di 161 millesimi. seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri ...

F1 – Terminate le Fp2 del Gp d’Italia : doppietta Ferrari a Monza - l’incidente non ferma Vettel [TEMPI] : Sebastian Vettel davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: doppietta Ferrari nel pomeriggio di Monza La seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia è iniziata con lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, uscito fortunatamente indenne. Dopo diversi minuti di attesa per la rimozione dei detriti dalla pista di Monza, i piloti sono potuti finalmente scendere in pista per sfrecciare per la ...

F1 - violento acquazzone a Monza : sotto la pioggia le prime prove libere del Gp d’Italia [GALLERY] : Prima giornata a Monza caratterizzata dalla pioggia, poche monoposto in pista a causa delle condizioni del tracciato E’ iniziata sotto la pioggia la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia di Formula 1. A Monza questa mattina si è abbattuto un violento nubifragio e le monoposto stanno girando dalle 11 su pista bagnata. Le condizioni hanno già causato i primi problemi tra i piloti: Max Verstappen, al volante della Red ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Italia a Monza : Raramente ci siamo trovati davanti, negli ultimi anni, ad un Gran Premio importante come quello d’Italia di questo fine settimana. Sulla pista di Monza, infatti, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton saranno impegnati in una sfida forse decisiva per quanto riguarda gli scenari futuri di questo Mondiale 2018. Da una parte il tedesco, fresco di vittoria in Belgio, dall’altra il campione del mondo, pronto a sferrare un colpo al rivale, ...

Il GP d’Italia tra Venezia - Milano e Monza : Una Ferrari sul Canal Grande, una parata di auto storiche tra i Navigli di Milano e una Driver’s Parade sulla pista del Monza Eni Circuit, a pochi minuti dal via al GP d’Italia 2018: sono i momenti clou di una straordinaria settimana di eventi spettacolari che vedranno Milano, Venezia e Monza fianco a fianco per celebrare fascino, passione ed emozioni che solo lo […] L'articolo Il GP ...

Monza ma non solo - Milano si prepara al Gp d’Italia : tutto pronto per il ‘Formula 1 Milan Festival 2018’ [GALLERY] : La città di Milano ha organizzato un apposito evento in vista del Gp d’Italia in programma a Monza nel week-end Il Gp d’Italia è ormai alle porte, Monza si prepara ad accogliere il circus dopo l’emozionante gara di Spa. Un week-end mozzafiato, reso ancora più speciale dall’evento che la città di Milano ha organizzato a partire da domani: si tratta del “Formula 1 Milan Festival 2018”, in programma da ...

F1 – Da Spa a Monza - si torna subito in pista per il Gp d’Italia : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Archiviato il Gp del Belgio con la vittoria di Vettel, si torna subito in pista per la gara di Monza: ecco tutti gli ORARI Non c’è tempo per fermarsi, il Gp di Spa è finito da poche ore ed è già ora di pensare al prossimo appuntamento di Monza, una delle gare più attese della stagione di Formula 1. Con la vittoria in Belgio, Vettel ha portato a 17 il gap da Hamilton, una differenza che il tedesco spera di ridurre ulteriormente in ...