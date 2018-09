Monti | “Pace fiscale invocata da Conte? Un condono Governo cambiamento? Forse due

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 settembre 2018) “Pensavo che questo fosse ildel, ma la cosa che meno si vede di meno per ora nell’attività dell’esecutivo è il. Mi sembra che siamo ancora in una fase di apprendimento. Ma, ad ora, dine emerge poco, anche se nutro ancora speranze in questo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus, su La7, dall’ex presidente del Consiglio, Mario, che spiega: “Al contrario, c’è aria di grande ritorno a certe tradizioni della politica economica italiana, come il, su cui si è soffermato ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe, sottolineandone l’assoluta novità rispetto al passato in forma di ‘pace’. A me, invece, sembra uno di quei condoni che tutti i governi,tranne uno, hanno introdotto. Quindi, per ora pocoeffettivo e tante indecisioni per quanto riguarda la struttura economica italiana, ma molto ...