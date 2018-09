: ???? Mondiali di #Volley Maschile 2018 ???? Stasera alle 19 la gara inaugurale Italia-Giappone ???????? @RaiSport… - RaiDue : ???? Mondiali di #Volley Maschile 2018 ???? Stasera alle 19 la gara inaugurale Italia-Giappone ???????? @RaiSport… - RaiDue : ??Si avvicina la prima partita dei Mondiali di #Volley Maschile 2018?? Domani su #Rai2 alle ore 19 Italia-Giappone ????… - ilfoglio_it : Domani iniziano i Mondiali di volley. L’Italia vista sottorete da Ivan @zaytsev. L'intervista di Marco Pastonesi pe… -

Festa delal Centrale del tennis di Roma per il debutto dell'al Mondiale: 3-0 al Giappone con una buona prestazione. 25-20 25-21 25-23, 1h31'. Primi due set fotocopia, equilibrio prima delle fasi decisive dove il muro azzurro non dà scampo ai nipponici. Nel terzo il Giappone prova a scappare, ma l'impatta (9-9),poi allunga e chiude 25-23.Top scorer: Zaytsev 13. In tribuna accanto al presidente del Coni, Giovanni Malagò,il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti.(Di domenica 9 settembre 2018)