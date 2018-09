Mondiali di volley | l' Italia parte bene | 3 a 0 a Giappone

Mondiali - l'Italia del volley parte bene : 3-0 al Giappone : Una prova convincente per l'Italia contro un avversario certo non irresistibile, ma l'esordio in un campionato del mondo è sempre pieno di insidie, dall'incertezza sulla reale condizione della ...

Mondiali volley : Mattarella in campo : ANSA, - ROMA, 9 SET - Un terzo tempo con la 'griffe' del Presidente della Repubblica: Sergio Mattarella, ha salutato il fine match tra Italia e Giappone, conclusosi con la vittoria degli azzurri. Il ...

Mondiali volley : Blengini - grazie Roma : ANSA, - Roma, 9 SET - "grazie Roma, grazie davvero. Stasera è stata un'emozione grandissima. La prima partita è sempre un po' particolare e giocarla qua, con questo calore è stato doppiamente ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone 3-0 - le pagelle degli azzurri. Centrali da urlo - Zaytsev trascinatore : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match d’apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale, davanti agli 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, ha incominciato la propria avventura iridata con un bel successo fondamentale in ottica futuro. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo nella capitale. IVAN Zaytsev: 7. Lo Zar ha messo grande personalità in questa partita, sentiva ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone 3-0 - debutto vincente al Foro Italico. Zaytsev e compagni in scioltezza : Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile: di fronte agli oltre 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, la nostra Nazionale ha sconfitto il Giappone con un netto 3-0 (25-20; 25-21; 25-23) e ha così incominciato la rassegna iridata nel miglior modo possibile. Bisognava vincere a tutti i costi sotto le stelle della capitale, serviva un successo per alimentare i sogni di questo gruppo e di tutti gli appassionati, ...

