Mondiali di Tiro di Campagna | l’Italia centra tre argenti e un bronzo al termine delle

Tiro a segno - Mondiali 2018 : da Lin Junmin a Christian Reitz - tanti favoriti per l’oro iridato nella pistola 25 m maschile : Domani, domenica 9 settembre, andranno in scena le qualificazioni di pistola 25 m maschile, ultima specialità olimpica in programma ai Mondiali di Tiro a segno a Changwon, in Corea del Sud. Anche nella gara che stiamo prendendo in considerazione verranno assegnati i primi pass per Tokyo 2020, riservati ai migliori quattro classificati. L’Italia schiera al poligono Andrea Spilotro, Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti. Nessuno di essi parte ...

Tiro a volo e tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia ha già raccolto diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche soprattutto nel tiro a segno, mentre nel tiro a volo è arrivata la prima carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco nel trap femminile. Di seguito il Medagliere generale della ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Olena Kostevych si impone dopo un interminabile shoot-off nella pistola 25 m femminile : L’ucraina Olena Kostevych è campionessa iridata nella pistola 25 m femminile ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon (Corea del Sud). In una specialità in cui non ha partecipato nessuna italiana, la tiratrice che vantava già due medaglie nella rassegna a livello globale (un oro e un argento), è riuscita a regolare la russa Vitalina Batsarashkina dopo un lunghissimo shoot-off. Sul gradino più basso del podio Doreen Vennekamp ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : nel double trap gli azzurri sono medaglia d’oro a squadre! : Arriva un’altra medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: nella classifica a squadre del double trap maschile seniores oro per Andrea Vescovi, Daniele Di Spigno e Marco Innocenti. Nella prova individuale titolo allo shoot-off all’indiano Ankur Mittal davanti al cinese Yang Yiyang ed allo slovacco Hubert Andrzej Olejnik. I tre hanno chiuso a quota 140/150 e si sono ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : fantastica doppietta nel trap misto juniores! Sessa-Ferrari oro - Palmitessa-Marongiu argento! : Si tinge d’azzurro la prova del trap misto juniores ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon: in Corea del Sud le coppie azzurre hanno infatti monopolizzato i primi due gradini del podio. Dopo aver dominato le qualifiche, i tiratori italiani si sono ripetuti in finale, con Erica Sessa (di Cava de’ Tirreni) e Lorenzo Ferrari che hanno vinto stabilendo anche il record del mondo, e Maria Lucia Palmitessa e Matteo Marongiu alla ...

TIro a segno - Mondiali Changqon 2018 : nella carabina tre posizioni femminile vince la russa Yulia Karimova : Va in archivio anche l’ottava specialità olimpica ai Mondiali di TIro a segno in corso a Changwon: in Corea del Sud la finale della carabina tre posizioni femminile va alla russa Yulia Karimova, davanti alla tedesca Isabella Straub ed alla croata Snjezana Pejcic. Carta olimpica anche per la Gran Bretagna, col quarto posto di Seonaid McIntosh. Fuori in qualifica le tre azzurre impegnate. La russa Yulia Karimova chiude la finale a quota ...

Campionati Mondiali Tiro di Campagna - tredici atleti azzurri ancora in gara nelle sfide individuali : La lunga giornata di scontri diretti a Cortina D’Ampezzo promuove cinque azzurri alla sfida che precede le semifinali dove già sono qualificati nove arcieri della Nazionale La giornata piovosa di Cortina d’Ampezzo non ferma la marcia azzurra ai Campionati Mondiali Tiro di Campagna. La Nazionale, sotto gli occhi attenti del Direttore Tecnico Mauro Berruto, arrivato sulle Dolomiti fin dal mattino per seguire i match, rimane in gara con 13 ...

Tiro a volo : Mondiali - ItaliaMista a secco : Domani toccherà agli specialisti del Double Trap: per l'Italia saranno in pedana di Tiro Daniele Di Spigno, due volte campione del mondo con i titoli conquistati a Tampere nel 1999 e a Lathi nel 2002,...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara sabato 8 settembre. Programma - orari e tv : Settima giornata dei Mondiali di Tiro a segno che si stanno disputando a Changwon (Corea del Sud). In gara domani, sabato 8 settembre, soltanto donne: tutte le azzurre partecipanti alle eliminatorie si sono qualificate per disputare la prova di carabina tre posizioni, con Petra Zublasing, Barbara Gambaro e Sabrina Sena a caccia di un posto per la finale. Nessuna italiana impegnata nella pistola 25 m seniores, mentre tra le juniores della stessa ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara sabato 8 settembre. Programma - orari e tv : Si concludono le gare della fossa olimpica ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud, dopo le finali della gara mista seniores, domani sarà la volta del trap misto juniores, che prevede le eliminatorie all’una ora italiana e la finale alle sette. DOmani sarà anche la volta del double trap, specialità ormai fuori dal Programma olimpico, con le gare maschili, seniores e juniores, tra l’una e trenta e le sette. Nel trap ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : Anna Korakaki centrerà il bis nella pistola da 25 metri femminile? : Il nono e penultimo titolo iridato in una specialità olimpica ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon, in Corea del Sud, verrà assegnato domani mattina, alle ore 8.30 italiane, e sarà quello della pistola da 25 metri femminile che, nelle eliminatori iniziate quest’oggi, non vedeva azzurre al via. Non ha brillato particolarmente oggi, chiudendo con 291, ma la greca Anna Korakaki potrebbe puntare, alla doppietta dopo l’oro ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : tutte e tre le italiane si qualificano per la prova di carabina 3 posizioni femminile : Terminata la fase eliminatoria della carabina tre posizioni femminile ai Mondiali di Tiro a segno che si stanno disputando a Changwon (Corea del Sud). tutte e tre le italiane inserite nella entry list, ovvero Petra Zublasing, Barbara Gambaro e Sabrina Sena si sono classificate in top60, perciò nella giornata di domani affronteranno le qualificazioni ed eventualmente la finale che assegna le prime carte olimpiche in palio, destinate alle migliori ...

Tiro a volo e tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia ha già raccolto diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche soprattutto nel tiro a segno, mentre nel tiro a volo è arrivata la prima carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco nel trap femminile. Di seguito il Medagliere generale della ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : le coppie azzurre si fermano ai piedi del podio nel trap misto. Rinviato il pass per Tokyo 2020 : Niente da fare per l’Italia del Tiro a volo nella finale del trap misto ai Mondiali in corso a Changwon: in Corea del Sud Silvana Stanco e Mauro De Filippis (Italia 2) chiudono quarti, mentre Jessica Rossi e Giovanni Pellielo (Italia 1) sono quinti. Oro e titolo iridato a Slovacchia 1 (Zuzana Rehak Stefecekova-Erik Varga), argento a Russia 1 (Ekaterina Rabaya-Alexey Alipov): per queste due coppie c’è anche la carta olimpica. Medaglia ...