ilfattoquotidiano

: Il nome di Fabrizio Frizzi è strettamente legato a Miss Italia, il celebre concorso di bellezza: per molti anni è s… - italianaradio1 : Il nome di Fabrizio Frizzi è strettamente legato a Miss Italia, il celebre concorso di bellezza: per molti anni è s… - italianaradio1 : Miss Italia 2018, l’omaggio a Fabrizio Frizzi non piace a Rita Dalla Chiesa: ecco cosa ha scritto su Instagram - Pimpinellas : @Arturo_Parisi @micioalato #Conte come una Miss Italia qualsiasi. Incoraggiante. -

(Di domenica 9 settembre 2018) Il nome diè strettamente legato a, il celebre concorso di bellezza: per molti anni è stato il conduttore simbolo della trasione e proprio lì conobbe nel 2001 quella che sarebbe stata sua moglie, Carlotta Mantovan. Così, sul palco della trasione, quest’anno per la prima volta a Milano, il conduttore romano scomparso lo scorso 26 marzo verrà omaggiato lunedì 17 settembre in occasione della finale con una fascia a lui dedicata. A consegnarla, impegni permettendo, dovrebbe essere la stessa vedova Mantovan. Ma la notizia ha provocato la reazione dell prima moglie di, che ha criticato la decisione di Patrizia Mirigliani, puntando il dito controDel Noce, direttore di Rai 1 ai tempi diconduttore. “Una domanda che NON vuole essere polemica. Ma perché, invece di omaggiarlo oggi, non gli hanno affidato le ...