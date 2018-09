Misano Moto3 | trionfa Dalla Porta Di Giannantonio podio

Moto3 - GP Misano 2018. La prima volta di Dalla Porta : Per la cronaca, la terza migliore prestazione italiana è di Dennis Foggia, partito ventesimo e arrivato settimo. Moto3, tutti i video Guarda tutti i video

Moto3 – Spaventosa maxi caduta a Misano : gli aggiornamenti sulle condizioni di Sasaki : Le condizioni di Sasaki dopo la Spaventosa caduta di oggi nel secondo giro del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto3 Terribile caduta, oggi, al secondo giro della gara di Moto3 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini vinta da Lorenzo Dalla Porta. Un highside di Masia ha scatenato una reazione a catena, che ha mandato al tappeto nel complesso 5 piloti, tra cui i due italiani Bulega e Bastianini, ma anche Canet e Sasaki, ...

Moto3 Misano : vince Dalla Prota - Bezzecchi cade : Misano - Due italiani e tre Honda sul podio della gara di Moto 3 al Gran Premio di San Marino. Ha vinto Lorenzo Dalla Porta, prima vittoria in carriera per lui in Moto3,, precedendo Jorge Martin e ...

Moto3 - Misano : Foggia 7° - spavento per Bulega : La soddisfazione per il miglior risultato stagionale di Dennis Foggia, la delusione per uno sfortunato episodio che ha concluso anzitempo la gara di Nicolò Bulega. Per lo Sky Racing Team VR46, sceso ...

Moto3 - Tutti in piedi per Lorenzo Dalla Porta a Misano : strepitosa vittoria per l'italiano al Gp di San Marino : Lorenzo Dalla Porta fa risuonare l'Inno di Mameli davanti al suo pubblico: due italiani sul podio del Gp di San Marino di Moto3 La domenica di gara sul circuito di Misano è iniziato con un incredibile ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin approfitta della caduta di Bezzecchi e vola a +8 in classifica : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto3 ci regala due spunti di grande importanza. In primis abbiamo assistito alla prima vittoria in carriera di Lorenzo Dalla Porta (che con questi 25 punti sale in ottava posizione assoluta), in secondo luogo Jorge Martin con il secondo posto di oggi torna in vetta alla classifica iridata, approfittando della caduta del suo rivale per il titolo iridato Marco Bezzecchi. Il pilota riminese centra uno ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Lorenzo Dalla Porta vince in volata su Martin e Di Giannantonio - Bezzecchi cade nel finale : Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) vince il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto3 e conquista il primo successo della sua giovane carriera. Il pilota toscano disputa una prova solida e senza sbavature e centra, con pieno merito, il gradino più alto del podio di Misano. La gara della classe più leggera è decisa da due cadute. La prima, di gruppo, nel corso del secondo giro, che estromette ben cinque piloti Dalla battaglia (tra i quali Aron ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP di Misano : Dopo aver festeggiato la propria ottava pole stagionale, alle 11 Jorge Martin apre il 13esimo GP stagionale guidando il gruppo in Moto3. Prima fila completata da Gabriel Rodrigo e Aron Canet. Il ...

Moto3 - GP Misano 2018. Martin - pole numero 17. 4° Di Giannantonio : Maledetto ultimo giro, maledetto il traffico in pista, le strategie sballate, la consapevolezza di avere il tempo nel polso che diventa rabbia pura quando torna al box. Marco Bezzecchi guarda Martin ...

Moto3 Misano : Martin ancora in pole! Rodrigo insegue : Misano - Ennesima pole di Jorge Martin sul circuito di San Marino. Lo spagnolo si prende il miglior tempo all'ultimo istante con la sua Del Conca Gresini, che ha messo dietro tutti. Poi prima fila con ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin centra una strepitosa pole position davanti a Rodrigo e Canet - poi cinque italiani : Jorge Martin (Honda Gresini) si dimentica dei dolori al braccio sinistro e centra una strepitosa pole position (l’ottava di questo campionato) del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto3. Lo spagnolo, proprio in extremis, va a piazzare il nuovo record della pista in 1:41.823 e rifila oltre tre decimi all’argentino Gabriel Rodrigo (KTM Rba Boe) mentre completa la prima fila lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a 447 millesimi. Alle ...