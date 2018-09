Milano | teschi e ossa umane in vendita su eBay | un cranio vale fino a 600 euro

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 settembre 2018) Un giro internazionale di acquisto e ri, che coinvolge collezionisti di tutto il mondo attraverso Facebook e. L’oggetto?. Tutto nasce il 28 agosto scorso, quando al centro smistamento milanese dell’azienda di corrieri Ups i raggi X individuano uno in un pacco diretto a San Francisco. Il giorno dopo, altri due crani in uno scatolone per l’estero. Da qui i carabinieri della compagnia Monforte, coordinati dal sostituto procuratore Francesco Cajani, individuano in pochi giorni tre insospettabili: un ingegnere, un commercialista e un tecnico informatico, tutti intorno ai 40 anni, senza precedenti e che non si conoscono tra loro. Uno abita a, gli altri due in Piemonte. Perquisendo le loro abitazioni, i militari trovano la bellezza di 9, due scheletri completi, diversi arti e bacini. I tre sono accusati di aver violato il regolamento ...