Milano Rocks | Thirty Seconds to Mars e Mike Shinoda

Milano Rocks : The National e Franz Ferdinand : Come in pochi altri casi possiamo dire di vedere sul palco una band unica al mondo, al sicuro da tentativi di emulazione o da scomodi paragoni. Perché è davvero difficile essere come loro, che da ...

THIRTY SECONDS TO MARS/ Stasera il concerto all'Open Air Theatre : la scaletta del Milano Rocks Festival : Il concerto dei THIRTY Second to MARS all'Open Air Theatre di Area Expo. Tutte le info su biglietti, costi e scaletta del Festival Stasera a Milano. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:07:00 GMT)

In 60 mila a Milano Rocks per gli Imagine Dragons. Adesso spazio a The National +Franz Ferdinand e Mike Shinoda + Thirty Second to Mars : Concerto memorabile di Imagine Dragons a milano Rocks all'Area Expo-Experience A milano Rocks giovedì 6 settembre è andato in scena un concerto memorabile con Imagine Dragons. La band americana ha ...

Milano Rocks apre con Imagine Dragons : Esce sul palco a torso nudo nonostante la pioggia battente e intonando 'Radioactive' porta la folla nel magico mondo della band. "We love you Italy!" è il primo saluto al quale rispondono gli ...

Il programma di Milano Rocks da Imagine Dragons a Thirty Seconds To Mars e Maneskin : Al via domani, giovedì 6 settembre, Milano Rocks. La manifestazione musicale si terrà presso l'Area Expo-Experience di Milano e vedrà numerosi artisti internazionali alternarsi sul palco nei te giorni della durante dell'evento. Ad aprire il Milano Rocks saranno gli Imagine Dragons e gli oltre 60.000 biglietti venduti per il loro concerto in programma per domani, giovedì 6 settembre. Nella stessa serata si esibiranno i The Vaccines e i ...