Migranti - Salvini : 'Rimpatriarli tutti? Ci metteremo 80 anni' : Matteo Salvini a Rtl 102.5 'Entro autunno stiamo lavorando per fare gli accordi di espulsione e rimpatrio volontario assistito con tutti i Paesi' di provenienza, ha aggiunto il vice premier spiegando:

SONDAGGI POLITICI/ Caso Diciotti - il 44% sta con Salvini e la linea ‘dura’ anti-Migranti : SONDAGGI Elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, Salvini doppia il Pd, Lega boom al 33%. M5s tiene, ancora crisi per Forza Italia e Berlusconi(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:32:00 GMT)

"Dai pm campagne pro-Migranti". Salvini inchioda le toghe rosse : Questo, però, non impedisce a Salvini di mettere nel mirino una parte del mondo togato. 'Per carità di Dio io non ce l'ho coi magistrati', spiega pacato il ministro . 'Ma che ci sia qualche ...

Migranti - Salvini ammette ' Di questo passo per rimpatriarli tutti ci vorranno 80 anni' : Dopo tre mesi al Viminale, guardando i numeri dei rimpatri di Migranti irregolari effettuati, Matteo Salvini si è accorto di quello che era noto ed evidente a tutti da mesi. ' Per ora l'unico accordo ...

"Dai pm campagne pro-Migranti". ?Salvini inchioda le toghe rosse : Due giorni fa l"affondo, ieri i toni più pacati e oggi ancora all"attacco. Lo scontro tra Salvini e la magistratura non si è chiuso con le parole concilianti di ieri. Anzi. Riprende con la classica intensità, solo senza più sparare nel mucchio ("Se un tassista ti frega, non vuole dire che tutti ti fregano). Il ministro dell"Interno conferma che "non c"è alcun golpe giudiziario" nei suoi confronti, ma critica "l"ipocrisia" di quella fetta di ...

Migranti - Salvini ammette : " Di questo passo per rimpatriarli tutti ci vorranno 80 anni" : Il ministro dell'Interno annuncia una missione in Tunisia entro il mese e promette nuovi accordi con i paesi d'origine

Caos Libia - Migranti sfidano Salvini "Porti chiusi? Arriviamo lo stesso" : La Libia è sempre più nel Caos. Tra la popolazione il timore che i negoziati per consolidare la tregua raggiunta grazie alla mediazione dell'Onu falliscano è alto. E aumenta così anche la possibilità di una ripresa degli scontri già a partire dalle prossime ore.Secondo i dati diffusi dall'ospedale di Tripoli, nel corso dei combattimenti che hanno sconvolto la città nei giorni scorsi hanno perso la vita 78 persone e altre 313 sono rimaste ferite. ...

Il piano di Salvini : assumere 10mila agenti.'Li pago coi soldi dei Migranti' : Nei prossimi giorni, proprio mentre il governo sta imposotando lo scheletro della manovra economica, gli uffici del Viminale chiederanno al ministro dell'Economia di assumere 10mila agenti di polizia.

Migranti - Salvini : “Non sono sopra la legge. Aspetto con curiosità le sentenze dei giudici” : “Aspetto con totale rispetto, celerità e curiosità le sentenze che mi riguardano” e “siccome non sono sopra la legge” io “sono disponibile ad andare a Palermo a piedi a spiegare come è perché sto combattendo l’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini parlando delle indagini a sui carica per la vicenda della nave Diciotti a margine del Forum Ambrosetti ...

Diciotti - 16 Migranti identificati e rilasciati. Salvini : «Sono in fuga dalla legge» : Erano in fila per essere visitati da personale di Medici Senza Frontiere al presidio dei volontari del Baobab, nei pressi della stazione Tiburtina a Roma, quando sono stati individuati e...

Migranti - Salvini indagato per sequestro di persona. Scontro nel governo : Il ministro dell'Interno apre la busta inviata dalla Procura in diretta Facebook. "Grazie ai magistrati, mi date solo più forza". Bonafede: "Non ci faccia tornare a II Repubblica" Migranti, Salvini: "...

Salvini indagato per sequestro di persona Lui : "Sui Migranti non mollo" : Dopo quello di Agrigento, pure il pm di Palermo ha deciso di indagare Matteo Salvini per la vicenda della Diciotti, a cui fino al 25 agosto fu impedito di attraccare al porto di Catania e far sbarcare ...

Diciotti - Salvini riceve avviso di garanzia. Ha bloccato i Migranti : Teleborsa, - Dopo l'affondo su quei giudici "che si dicono di sinistra", Matteo Salvini afferma di essere molto sereno. La replica del Ministro dell'Interno arriva in diretta Facebook dopo che la ...