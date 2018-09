Migranti massacrano poliziotto a Catania | fermato gambiano irregolare

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) È statoil secondo autore della rapina avvenuta nell'abitazione di un commissario della Polizia di Stato il 30 agosto. Si tratta di un cittadinodi 18 anni. (GUARDA IL VIDEO)La notte della rapinaLa notte del 30 agosto i due immigrati, dopo essersi arrampicati per due piani, entrano nell'appartamento del commissario Nuccio Garozzo. In casa ci sono anche la moglie e le due figlie. Tra i tre scoppia poi una violente colluttazione e ilviene picchiato a sangue. Quando arrivano gli agenti, uno dei due immigrati si è già dato alla fuga. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, però, il 18enne dimentica un paio di ciabatte vicino al balcone dalle quali poi partiranno le ricerche. Colto in flagrante, invece, un ghanese - arrivato in Italia come minore non accompagnato per 'motivi umanitari' - che viene subito arrestato per rapina aggravata e lesioni ...