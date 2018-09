Migranti : Casellati - Italia lasciata sola; politici siano coesi : L' Italia è stata lasciata "colpevolmente sola negli ultimi anni" di fronte al problema dei Migranti . Lo ha affermato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo oggi al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Non si può fronteggiare un fenomeno globale - ha detto - senza il coinvolgimento della comunita' internazionale. L'Europa cosi' attenta sul rispetto dei ...

