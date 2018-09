blogo

: Mi Manda Raitre, Salvo Sottile di nuovo contro ingiustizie, truffe e burocrazie - tvblogit : Mi Manda Raitre, Salvo Sottile di nuovo contro ingiustizie, truffe e burocrazie - LorenzoMainieri : @mimandaRai3 torna domani alle 10:00 su @RaiTre con @salvosottile - leone5264 : RT @salvosottile: Torna Mi Manda Rai Tre dal lunedì al sabato alle 10 del mattino, per aiutarvi e risolvervi problemi della vita di tutti i… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Ventotto anni di onorato servizio e il titolo di colonna portante dei daytime della terza rete: Miapre le porte del suo sportello in difesa dei consumatori per una nuova edizione, condotta anche quest'anno da. L'appuntamento con la prima puntata è per lunedì 10 settembre alle 10, su Rai Tre. Su TvBlog la seguiremo in diretta.La formula del programma rimane invariata: Misi propone di portare alla luce, aiutando i consumatori a districarsi nel caos della burocrazia. Come sempre ci saranno testimonianze di cittadini che racconteranno le loro disavventure nel campo della previdenza, delle utenze e dei problemi con la pubblica amministrazione e gli enti privati. Servizi di inchiesta e approfondimenti completeranno il menù, insieme ad alcuni momenti dedicati all'attualità economica, al risparmio e ai consumi.prosegui la ...