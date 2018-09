METEO | SUPER CALDO SULL' ITALIA | AL NORD TEMPERATURE RECORD Ultime notizie | colpo di coda

Super METEOra illumina il cielo d'Italia - pioggia di avvistamenti da Nord a Sud. 'Un boato' : Il periodo, per le stelle cadenti, è quello giusto, ma la scia di quella avvistata poco prima delle 21 è davvero da emozioni forti anche in queste notti dedicate allo sciame delle Perseidi: dalla ...

Allerta METEO - violento shock termico in Europa : ecco la squall-line che spazza via il super caldo - colpirà anche l’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/21 ...

Previsioni METEO - settimana di super caldo e forte maltempo in Europa : l’ondata di calore si sposta verso Nord/Est [MAPPE] : 1/19 ...

Previsioni METEO Europa - c’è il rischio di un’incredibile anomalia di super caldo fino ad ottobre [DETTAGLI] : Giugno e luglio hanno portato un’estate molto calda in molti Paesi europei, con temperature di oltre 30°C persino in Scandinavia e nel Regno Unito. E dopo settimane di caldo rovente che ha provocato incendi e carenze idriche, l’Europa potrebbe ritrovarsi con temperature superiori alla media anche in autunno, dal momento che gli esperti prevedono che il tempo caldo e asciutto possa durare fino ad ottobre. Inoltre, sono previste precipitazioni ...

Allerta METEO - super caldo e violenti temporali : Agosto estremo - attenzione al Centro/Sud : Allerta Meteo – Continua il super caldo sull’Italia, oggi le città più calde sono Roma e Firenze che hanno già raggiunto i +35°C mentre al Nord abbiamo un lieve calo delle temperature rispetto ai valori eccezionali di ieri quando in pianura Padana la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura i +39°C ma poi nella notte si sono ...

Previsioni METEO - Agosto inizia col botto ma l’Italia è spaccata in due : super caldo fino a +40°C al Centro/Nord - più fresco e temporali al Sud : 1/16 ...

Previsioni METEO Agosto : lungo periodo di super caldo tra Portogallo - Spagna - Francia e Centro/Nord Italia - più fresco e temporali al Sud : 1/20 ...

Previsioni METEO Europa : super caldo sulla Penisola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

Previsioni METEO - fine Luglio con una pericolosa ondata di super caldo in Europa : fino a +39°C anche in Italia lunedì 30 [MAPPE] : 1/13 ...

Nord Italia - il METEO estremo è generato anche super temporali : La scienza è approssimativa, anche se avanzatissima rispetto al passato. Ma qui parliamo di eventi meteo estremi, di quei temporali così violenti che hanno sconvolto la vita di alcuni cittadini del ...

Previsioni METEO Tour de France : super caldo e temporali - scenario da incubo per la 13ª tappa : Nuove sfide aspettano i ciclisti in gara al Tour de France 2018 quando usciranno dalle montagne venerdì 20 luglio. La 13ª tappa porterà i corridori da Bourg d’Oisans, vicino alle Alpi Francesi, verso Valence nelle altitudini minori della Francia sudorientale. E se sarà il primo giorno senza difficoltà altimetriche dopo i tapponi alpini di ieri, oggi e domani, potrebbe mettersi il Meteo a complicare tutto per i corridori. Finora in quest’edizione ...

Allerta METEO - allarme ESTOFEX per il Nord : “si formeranno grandi supercelle - non si può escludere un grandissimo evento” : E’ Allerta Meteo per il forte maltempo in arrivo nelle prossime ore al Nord. Anche l’autorevole ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) lancia un avviso importante, di livello “2” per il Nord/Ovest dov’è alto il rischio di fenomeni estremi. Gli esperti ESTOFEX spiegano che saranno proprio i contrasti termici tra il caldo persistente nell’Europa sud/occidentale, e l’aria più fresca e perturbata in ...

Allerta METEO - metà Luglio tra super caldo e violenti temporali in arrivo : attenzione a grandine e tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...